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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 202 оценки

CI Games выпустит патч для редактора Lords of the Fallen, в котором заменит тип тела A/B на классические мужчину/женщину

AceTheKing
Новости

Недавно студия CI Games, создатели Lords of the Fallen, провели опрос, в котором решили узнать у пользователей, какой вид местоимений они предпочитают видеть в редакторе в играх:

Опрос от CI Games относительно местоимений в играх показал, что игроки хотят видеть классических мужчину/женщину

Теперь глава CI Games, Марек Тыминьски, подвел итоги голосования: пользователи отдали 88,4% голосов за классический вариант "Мужчина/Женщина", не оставив варианту от западных студий "Тип тела A/B" ни шанса.

Разработчик заявил, что студия услышала игроков и выпустит обновление для Lords of the Fallen, а так же учтет это при разработке будущих игр:

С более чем 49 тысячами голосов, 88% из вас сказали, что предпочитают выбор из "Мужчина/Женщина". Как студия, которая ценит своих игроков, мы обновим Lords of the Fallen (2023) и будущие игры серии соответствующим образом.
20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
borsic

Мелочь конечно ну да ладно, видимо индустрия в себя приходит.

11
5uperNova

Стоило только Трамп у сказать про то что он узаконит только м и ж пол и будет бороться со всем этим, как тут же многие крупные компании стали переобуватся 😂

11
Майкл Скотт

Уже законтаченые, так что поздно.

7
ыпар опрао

Лучше бы русский язык добавили...

3
Сергей Понащенко

Поидее, смысл?! Но с точки зрения здорового взгляда на вещи это все же хорошо, когда, неважно, что или кто приходит в норму. Как в старые и добрые времена, так сказать. Небольшой бальзамчик для души. Тут только респект разрабам!

3
Gradient_Zero

классические...

1
Amsix

Волшебный Трамп

0
Papa Joe

А раньше только трансвестита можно было выбирать что ли? 😀

0
-zotik-

Правильно, людям надо подписывать где мужик где женщина, а то не разберутся)

-5