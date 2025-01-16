CI Games выпустит патч для редактора Lords of the Fallen, в котором заменит тип тела A/B на классические мужчину/женщину

Недавно студия CI Games, создатели Lords of the Fallen, провели опрос, в котором решили узнать у пользователей, какой вид местоимений они предпочитают видеть в редакторе в играх:
Теперь глава CI Games, Марек Тыминьски, подвел итоги голосования: пользователи отдали 88,4% голосов за классический вариант "Мужчина/Женщина", не оставив варианту от западных студий "Тип тела A/B" ни шанса.
Разработчик заявил, что студия услышала игроков и выпустит обновление для Lords of the Fallen, а так же учтет это при разработке будущих игр:
С более чем 49 тысячами голосов, 88% из вас сказали, что предпочитают выбор из "Мужчина/Женщина". Как студия, которая ценит своих игроков, мы обновим Lords of the Fallen (2023) и будущие игры серии соответствующим образом.
Мелочь конечно ну да ладно, видимо индустрия в себя приходит.
Стоило только Трамп у сказать про то что он узаконит только м и ж пол и будет бороться со всем этим, как тут же многие крупные компании стали переобуватся 😂
Уже законтаченые, так что поздно.
Лучше бы русский язык добавили...
Поидее, смысл?! Но с точки зрения здорового взгляда на вещи это все же хорошо, когда, неважно, что или кто приходит в норму. Как в старые и добрые времена, так сказать. Небольшой бальзамчик для души. Тут только респект разрабам!
классические...
Волшебный Трамп
А раньше только трансвестита можно было выбирать что ли? 😀
Правильно, людям надо подписывать где мужик где женщина, а то не разберутся)