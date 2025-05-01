Для Lords of the Fallen вышло обновление 2.0.12 с различными исправлениями

Разработчик HexWorks услышал опасения игроков по поводу проблем с кооперативом в Lords of the Fallen после большого обновление 2.0, и сегодня проблемы, связанные с этим, были исправлены в патче 2.0.12.
Наряду с улучшениями кооператива, патч также реализует изменения качества жизни, полные подробности которых указаны в примечаниях к патчу.
Примечания к патчу
- Игроки, которые присоединяются к кооперативному сеансу, теперь могут открывать незапертые двери, опускать доски, открывать сундуки и подниматься по лестницам.
- Исправлена ошибка, которая иногда могла помешать игрокам, присоединяющимся к кооперативу, бегать или подниматься по лестницам.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки, присоединяющиеся к кооперативному сеансу, не могли получить доступ к продавцу воспоминаний о боссах.
- Когда вы присоединяетесь к игре другого игрока, вы теперь увидите четкое уведомление, сообщающее, в какой тип многопользовательского сеанса вы входите.
- Если вы попытаетесь открыть запертую дверь в качестве гостя в чужом мире, вы получите сообщение о том, что открыть ее может только хост, если у него есть ключ.
- Исправлена ошибка, из-за которой гости, подбирающие предметы, предназначенные только для хоста в многопользовательском режиме, могли привести к сбою игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой подбор некоторых предметов мог быть настроен неправильно, что также могло приводить к сбоям.
- Улучшены переводы и обновлены некоторые внутриигровые тексты для большей ясности на всех поддерживаемых языках.
Убрали русский,зато украинский добавили) классные разрабы,ниче не скажешь
меняй источник информации. там и не было русского
Что-то в Lords of the Fallen он был и даже была озвучка.
Не было в ней русского языка, это в игре 2014 года он был, не путай
прошёл недавно версию 2,03 уже на две версии обновили..что там ещё можно было изменять.играть всё таки стало легче..я вернулся в версию 1.5.для сравнения.как там всё играется вязко душно из за этой кучи бомжей.....боссов можно и усложнить хоть немного...в умбре вобще можно теперь гулять долго.да в новой версии боссы уничтожаются легче..за исключением босс Жнец света.его с трудом прошёл.от него подгорело
лицуху проходил? русик ставил? если да, то не забанили в сетевухе? а то вот прикупил и думаю, как играть
Три ошибки были для гостя в коопе: баг лестниц, бег, невидимая стена