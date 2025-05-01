Для Lords of the Fallen вышло обновление 2.0.12 с различными исправлениями

Разработчик HexWorks услышал опасения игроков по поводу проблем с кооперативом в Lords of the Fallen после большого обновление 2.0, и сегодня проблемы, связанные с этим, были исправлены в патче 2.0.12.

Наряду с улучшениями кооператива, патч также реализует изменения качества жизни, полные подробности которых указаны в примечаниях к патчу.

Примечания к патчу