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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 265 оценок

Для Lords of the Fallen вышло обновление 2.0.12 с различными исправлениями

monk70 monk70

Разработчик HexWorks услышал опасения игроков по поводу проблем с кооперативом в Lords of the Fallen после большого обновление 2.0, и сегодня проблемы, связанные с этим, были исправлены в патче 2.0.12.

Наряду с улучшениями кооператива, патч также реализует изменения качества жизни, полные подробности которых указаны в примечаниях к патчу.

Примечания к патчу

  • Игроки, которые присоединяются к кооперативному сеансу, теперь могут открывать незапертые двери, опускать доски, открывать сундуки и подниматься по лестницам.
  • Исправлена ​​ошибка, которая иногда могла помешать игрокам, присоединяющимся к кооперативу, бегать или подниматься по лестницам.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки, присоединяющиеся к кооперативному сеансу, не могли получить доступ к продавцу воспоминаний о боссах.
  • Когда вы присоединяетесь к игре другого игрока, вы теперь увидите четкое уведомление, сообщающее, в какой тип многопользовательского сеанса вы входите.
  • Если вы попытаетесь открыть запертую дверь в качестве гостя в чужом мире, вы получите сообщение о том, что открыть ее может только хост, если у него есть ключ.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой гости, подбирающие предметы, предназначенные только для хоста в многопользовательском режиме, могли привести к сбою игры.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой подбор некоторых предметов мог быть настроен неправильно, что также могло приводить к сбоям.
  • Улучшены переводы и обновлены некоторые внутриигровые тексты для большей ясности на всех поддерживаемых языках.
5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
_Virk_

Убрали русский,зато украинский добавили) классные разрабы,ниче не скажешь

2
PeakyUrias

меняй источник информации. там и не было русского

1
wianewa PeakyUrias

Что-то в Lords of the Fallen он был и даже была озвучка.

terorzr wianewa

Не было в ней русского языка, это в игре 2014 года он был, не путай

andrkar

прошёл недавно версию 2,03 уже на две версии обновили..что там ещё можно было изменять.играть всё таки стало легче..я вернулся в версию 1.5.для сравнения.как там всё играется вязко душно из за этой кучи бомжей.....боссов можно и усложнить хоть немного...в умбре вобще можно теперь гулять долго.да в новой версии боссы уничтожаются легче..за исключением босс Жнец света.его с трудом прошёл.от него подгорело

PeakyUrias

лицуху проходил? русик ставил? если да, то не забанили в сетевухе? а то вот прикупил и думаю, как играть

Velikiy Guru

Три ошибки были для гостя в коопе: баг лестниц, бег, невидимая стена