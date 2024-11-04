Для ролевого экшена Lords of the Fallen вышло крупное обновление 1.6

Разработчики из Hexworks и издательство CI Games выпустили обновление версии 1.6 для Lords of the Fallen. Среди ключевых изменений — переработанный обучающий процесс и улучшения геймплея, основанные на отзывах игроков, а также поддержка PlayStation 5 Pro.

Основные моменты патча включают оптимизацию плотности мобов и ранговых врагов, улучшение навигации и прыжков в некоторых зонах, а также коррекцию смещений атак для большего контроля в боях. В PvP-режиме были изменены механики масштабирования, чтобы повысить баланс и справедливость.

Обучающий процесс был усовершенствован для новичков: улучшено освещение в начальных зонах, добавлены пошаговые уроки для изучения ключевых механик, а туториал по прыжкам сделан более доступным. Умбральное царство стало более захватывающим для исследования — внесены изменения в визуальные и звуковые эффекты, а также в поведение врагов, что сделало процесс исследования более плавным, но всё ещё напряжённым.

Обновление также приносит полную поддержку PlayStation 5 Pro: добавлены два режима — производительности и качества, чтобы использовать возможности консоли на полную мощность.

Lords of the Fallen уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, и продолжает получать положительные отзывы благодаря активной поддержке и улучшениям от разработчиков.