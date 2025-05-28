Марек Тыминский, руководитель CI Games, компании-разработчика Lords of the Fallen, выступил с громкими заявлениями о причинах кризиса в игровой индустрии. По его мнению, всему виной стала политика DEI и ориентация на то, что он назвал «современной аудиторией», которую он считает выдумкой и лишь «вокальным меньшинством», выдаваемым за большинство.
Глава CI Games утверждает, что многие студии, преследуя идеологические цели вместо эффективности, начали нанимать сотрудников, руководствуясь не их профессионализмом, что привело к созданию игр, отталкивающих основную аудиторию. Результатом, по его словам, стали финансовые потери, увольнения и закрытия студий. Однако Тыминский полон оптимизма: по его словам, «игроки проснулись» и теперь индустрия проходит «коррекцию курса». Он также с гордостью отметил, что рад был высказаться по этому поводу на ранней стадии и, возможно, даже оказал некоторое влияние. В качестве примеров негативного влияния идеологии он упомянул Dragon Age: The Veilguard и Concord, противопоставляя им Clair Obscur: Expedition 33 и, разумеется, свой проект Lords of the Fallen, которые, по его убеждению, сфокусированы на игровом процессе и контенте, а не на спорных социальных аспектах.
Заявления, безусловно, весьма решительные. Особую пикантность им придает тот факт, что сама CI Games в свое время приняла неоднозначное решение относительно официальной русской локализации для Lords of the Fallen. Вероятно, это был особый способ прислушаться к той самой аудитории, которая, по словам Тыминского, «проснулась». Видимо, не все пробудившиеся игроки одинаково ценны, или же это был тонкий стратегический ход в рамках той самой «коррекции курса», нацеленный на удовлетворение истинных запросов рынка.
Глава CI Games нашел виновника проблем игровой индустрии и объявил о пробуждении игроков
Марек Тыминский, руководитель CI Games, компании-разработчика Lords of the Fallen, выступил с громкими заявлениями о причинах кризиса в игровой индустрии. По его мнению, всему виной стала политика DEI и ориентация на то, что он назвал «современной аудиторией», которую он считает выдумкой и лишь «вокальным меньшинством», выдаваемым за большинство.
что, детишки? еще ждете скайрим VI?
у меня для вас плохие новости)
Согласен. Я вот не жду ТЕС6. Мне уже хватило понять, что они сделали с повесточным ремастером ТЕС4, я не хочу играть за "типа-номер".
Главный клоун компании этого не замечает?
Эти же люди делали так любимый многими Обливион, если что
Короче, перевожу его слова на человеческий язык: Игры с DEI политикой (типа Гэндербага 2077, Балды Гея 3, Кингдом Кама 2, Лезбака 4 и прочие) - кал, а игры без DEI политики - не кал!
Ох, уж эта DEI с её оптимизацией, багами, ценами, конвейером и т. д. Ненавижу!!
Согласен с ним. Проблема действительно имеет место быть. Бесполые каджиты с типом1/2, всякие негрососины и прочая повесточная ересь никак не привлекает, а скорее отталкивает.
Вам-то зачем, если речь про современные игры, а не про ретро?))
Лет через 15-30 современные игры станут уже ретро. Мне же не во что играть будет, если они продолжат выпускать этот повесточный мусор! Я забочусь о будущем игр, так сказать, на перспективу.
Ретро и инди игр лет на 15-30 хватит. Да и не факт, что у вас к этому моменту появится новый компьютер.
)
Очередная минутка ненависти, нашли очередного врага.
Если еще поймут что разработка дорожает из за "эффективного" руководства, то вообще конец света будет
Америку открыл, не иначе