Глава CI Games нашел виновника проблем игровой индустрии и объявил о пробуждении игроков

Марек Тыминский, руководитель CI Games, компании-разработчика Lords of the Fallen, выступил с громкими заявлениями о причинах кризиса в игровой индустрии. По его мнению, всему виной стала политика DEI и ориентация на то, что он назвал «современной аудиторией», которую он считает выдумкой и лишь «вокальным меньшинством», выдаваемым за большинство.



Глава CI Games утверждает, что многие студии, преследуя идеологические цели вместо эффективности, начали нанимать сотрудников, руководствуясь не их профессионализмом, что привело к созданию игр, отталкивающих основную аудиторию. Результатом, по его словам, стали финансовые потери, увольнения и закрытия студий. Однако Тыминский полон оптимизма: по его словам, «игроки проснулись» и теперь индустрия проходит «коррекцию курса». Он также с гордостью отметил, что рад был высказаться по этому поводу на ранней стадии и, возможно, даже оказал некоторое влияние. В качестве примеров негативного влияния идеологии он упомянул Dragon Age: The Veilguard и Concord, противопоставляя им Clair Obscur: Expedition 33 и, разумеется, свой проект Lords of the Fallen, которые, по его убеждению, сфокусированы на игровом процессе и контенте, а не на спорных социальных аспектах.



Заявления, безусловно, весьма решительные. Особую пикантность им придает тот факт, что сама CI Games в свое время приняла неоднозначное решение относительно официальной русской локализации для Lords of the Fallen. Вероятно, это был особый способ прислушаться к той самой аудитории, которая, по словам Тыминского, «проснулась». Видимо, не все пробудившиеся игроки одинаково ценны, или же это был тонкий стратегический ход в рамках той самой «коррекции курса», нацеленный на удовлетворение истинных запросов рынка.