Хардкорный ролевой экшен Lords of The Fallen получил контентное обновление Clash of the Champions

Master of Fate оказался не последним крупным обновлением для Lords of the Fallen. Сегодня, 30 мая, студия HexWorks выпустила крупное контентное обновление 1.048 под названием Clash of the Champions на всех платформах.

В честь нового обновления HexWorks выпустила эпический кинематографический трейлер, демонстрирующий битвы с боссами, которые ждут вас в 'Столкновении чемпионов'.

Готовы ли вы к испытанию своих навыков? Обновление добавляет в игру два новых режима "Босс-раш":

Эхо битвы: сразитесь со знакомыми боссами в новом порядке и с новыми модификаторами, чтобы испытать свои навыки на прочность.

Горнило: пройдите серию все более сложных сражений с боссами без перерыва, чтобы проверить свою выносливость.

Оба режима доступны как в одиночной игре, так и в кооперативе с друзьями. Больше подробностей о сегодняшнем патче вы можете узнать вот здесь. Lords of The Fallen вышла 13 октября 2023 года и доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, GeForce Now и ПК. Кроме того вместе с выходом этого обновления игра стала доступна в подписке Game Pass.