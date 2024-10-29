HEXWORKS рассказала про улучшения Lords of the Fallen на PlayStation 5 Pro

Сегодня HEXWORKS, студия CI Games, подтвердила, что Lords of the Fallen будет улучшена для PlayStation 5 Pro, которая выйдет 7 ноября.

Версия Lords of the Fallen для PS5 Pro позволяет испытать игру с 40%-ным увеличением плотности пикселей по сравнению с базовой консолью PlayStation 5, что приводит к более четкому изображению и более мелким деталям. Режим производительности обеспечивает богатую визуальную детализацию в разрешении 4K60 (масштабирование с 1440p) с плавными 60 кадрами в секунду, более четкими отдаленными деталями и улучшенными текстурами персонажей и окружения. Для тех, кто ценит визуальную точность, режим качества работает в исходном разрешении 4K30, демонстрируя сложные визуальные эффекты в двух мирах Аксиома и Умбрала со стабильной частотой 30 кадров в секунду.