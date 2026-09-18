Игры City Interactive вновь стали доступны в Steam для российских игроков

Внезапно этой ночью игры, выпущенные под крылом польского издательства CI Games (оно же City Interactive), вновь стали доступны для продажи в российском сегменте Steam. Техническая это ошибка или польский издатель действительно решил снять региональную блокировку со своих игр, на данный момент неясно. Тем не менее, страницы игр, включая цены в рублях, дополнения и прочие атрибуты вновь стали доступны для просмотра и покупки игрокам с профилем, зарегистрированным в Российской Федерации.

CI Games в настоящее время известны как создатели серии Lords of the Fallen, а также таких франшиз как Sniper: Ghost Warrior, Art of Murder и Combat Wings. В их портфолио также есть такие проекты, как Enemy Front, Alien Rage Unlimited, Röki, Tails of Iron, Eldest Souls и богатое треш-наследство из нулевых, на котором ранее компания делала акцент.

Издательство объявило о прекращении продаж своих игр на территории России и Беларуси 10 марта 2022 года в связи с политическими событиями. Решились ли поляки на возвращение станет понятно уже скоро - либо игры останутся доступны в случае официально принятого решения, либо же вновь пропадут после исправления возникшего технического сбоя.