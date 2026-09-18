Игры City Interactive вновь стали доступны в Steam для российских игроков

Внезапно этой ночью игры, выпущенные под крылом польского издательства CI Games (оно же City Interactive), вновь стали доступны для продажи в российском сегменте Steam. Техническая это ошибка или польский издатель действительно решил снять региональную блокировку со своих игр, на данный момент неясно. Тем не менее, страницы игр, включая цены в рублях, дополнения и прочие атрибуты вновь стали доступны для просмотра и покупки игрокам с профилем, зарегистрированным в Российской Федерации.
CI Games в настоящее время известны как создатели серии Lords of the Fallen, а также таких франшиз как Sniper: Ghost Warrior, Art of Murder и Combat Wings. В их портфолио также есть такие проекты, как Enemy Front, Alien Rage Unlimited, Röki, Tails of Iron, Eldest Souls и богатое треш-наследство из нулевых, на котором ранее компания делала акцент.
Издательство объявило о прекращении продаж своих игр на территории России и Беларуси 10 марта 2022 года в связи с политическими событиями. Решились ли поляки на возвращение станет понятно уже скоро - либо игры останутся доступны в случае официально принятого решения, либо же вновь пропадут после исправления возникшего технического сбоя.
Хмм... Ну чтож если это так то снова буду покупать их игры
"Внезапно этой ночью игры, выпущенные под крылом польского издательства CI Games (оно же City Interactive), вновь стали доступны для продажи в российском сегменте Steam."
Замечательно. Значит и покупке Lords of the Fallen 2, быть.