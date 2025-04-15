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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 244 оценки

Крупное обновление 2.0 для Lords of the Fallen выйдет 17 апреля

monk70 monk70

После долгого ожидания пришло время для самого большого (и, вероятно, последнего) обновления для Lords of the Fallen. Выпущенный в октябре 2023 года, soulslike-экшен получил массу исправлений и изменений, но самые важные еще впереди. Патч 2.0 уже на подходе.

Марек Тыминьски, президент польской CI Games, подтвердил, что обновление выйдет на этой неделе — в четверг 17 апреля.

Lords of the Fallen 2.0 в этот четверг. Бесплатно. Большой сюрприз для поклонников кооператива. Вот увидите. Одиночные игроки тоже будут рады — вас ждут совершенно новые улучшения.

Список изменений будет представлен только после выхода обновления, так что придется немного подождать. Если вы еще не играли в Lords of the Fallen, версия 2.0 станет идеальным временем, чтобы наверстать упущенное. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Напомним, что студия Hexworks и CI Games уже работают над продолжением, которое должно выйти в следующем году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PVV DIT

Прикольно что не забросили а продолжают обновлять игру