Крупное обновление 2.0 для Lords of the Fallen выйдет 17 апреля

После долгого ожидания пришло время для самого большого (и, вероятно, последнего) обновления для Lords of the Fallen. Выпущенный в октябре 2023 года, soulslike-экшен получил массу исправлений и изменений, но самые важные еще впереди. Патч 2.0 уже на подходе.

Марек Тыминьски, президент польской CI Games, подтвердил, что обновление выйдет на этой неделе — в четверг 17 апреля.

Lords of the Fallen 2.0 в этот четверг. Бесплатно. Большой сюрприз для поклонников кооператива. Вот увидите. Одиночные игроки тоже будут рады — вас ждут совершенно новые улучшения.

Список изменений будет представлен только после выхода обновления, так что придется немного подождать. Если вы еще не играли в Lords of the Fallen, версия 2.0 станет идеальным временем, чтобы наверстать упущенное. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Напомним, что студия Hexworks и CI Games уже работают над продолжением, которое должно выйти в следующем году.