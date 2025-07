Lords of the Fallen 2023 года привлекла 5,5 миллионов игроков

CI Games официально объявила в социальных сетях, что souls-подобная Lords of the Fallen достигла новой отметки — 5,5 миллионов игроков.

Lords of the Fallen доступна на рынке с октября 2023 года, получая от CI Games обширную поддержку в виде обновлений и улучшений контента, а также масштабной оптимизации. Стоит отметить, что 5,5 миллионов — это не продажи, так как Lords of the Fallen доступна через сервис Xbox Game Pass от Microsoft, что, безусловно, повлияло на указанную цифру.

Морнстед сияет ярче, чем когда-либо, с более чем 5,5 миллионами поклонников по всему миру. Ваша преданность, отзывы и страсть помогли сделать Lords of the Fallen тем, чем она является сегодня… и создать захватывающую новую главу. Мы идём в свете!

В заявлении студия напоминает, что вторая часть Lords of the Fallen уже находится в разработке, хотя никаких дополнительных подробностей не приводится.

Lords of the Fallen доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Game Pass.