Lords of the Fallen больше всего понравились пользователям PlayStation 5

Немногие издатели предпочитают сообщать о продажах игр на отдельных платформах. На самом деле, точная статистика - настоящая редкость. Какие-то игры лучше продаются на ПК, а какие-то - на консолях. Здесь многое зависит от жанра и самой игры.
В свою очередь, генеральный директор CI Games Марек Тымински опубликовал данные о Lords of the Fallen. Так вот, выяснилось, что игра больше всего преуспела на платформе Sony. За два года с момента релиза на ее долю должно прийтись более 50 % всех продаж.
Lords of the Fallen (2023): По нашим оценкам, PS5 станет лидером продаж - за первые 2 года на ее долю придется более 50 % всех продаж. Популярность консоли и ее жанровая принадлежность делают ее безусловным лидером.
Говоря о Lords of the Fallen, напомним, что в этом месяце игра получит крупное обновление 2.0, которое улучшит ключевые аспекты геймплея. CI Games и Hexworks также работают над сиквелом. Игра выйдет в 2026 году.
Пытались сделать полную копию Дарк соулса, кроме лампы, но всё равно лор неинтересный вышел как и нас, но зато оптимизация на высоте как для УЕ5 не тормозов не фризов
А по итогу вышло если не лучше, то как минимум не хуже) ЛоТФ, как минимум, и геймплеем любой ДС превзошел, так и темой дарк фэнтези и его жестокостью. После Лордов ощущение от ДС3 как от какого то мультика детского, хотя игры Мемозаки нравятся.
так соулсы это копирки на друг друга, тупо другие локации, персонажи и сюжет, я уже молчу про hud
У соулсов лор интересный, и помнишь каждого нпс, тут вообще никого не запомнил, и лор полностью уныл. Поляки не могут в лор, да вообще много соулсодержащих продуктов поиграл, не кому не удаётся дотянутся до фромов. Но по сложности тут боссы хоят бы адекватные, в последнем соуслайке казан дошёл до 2го босса, и был рад что я её не купил
Ну ещё последняя часть игры очень огорчила, когда тебя тупо мясом заваливают, и почти все монстры это тупо бывшие боссы
С лором соглашусь, он хуже у Лордов, но все остальное - намного выше. И это чаще всего даже важнее, ведь подача лора шо там, шо там такая, что разбираться в нем сразу ты не станешь, а для многих лор вообще уходит на 10 план из-за этого.
Только в лоре) Только вот прикол, но корейцы с ЛоП и тут их сделали. Нио сделали по всему, кроме, соответствено, лора. Казан по сюжету тоже тащит, его хотя бы сразу понятно. Да, не такой глубокий, но интересный.
Первые два босса самый настоящий чилл) Дальше хардкор идет. Так что не в игре проблема)
А на плойке субтитры сделали или нет?
Фу