Lords of the Fallen больше всего понравились пользователям PlayStation 5

Немногие издатели предпочитают сообщать о продажах игр на отдельных платформах. На самом деле, точная статистика - настоящая редкость. Какие-то игры лучше продаются на ПК, а какие-то - на консолях. Здесь многое зависит от жанра и самой игры.

В свою очередь, генеральный директор CI Games Марек Тымински опубликовал данные о Lords of the Fallen. Так вот, выяснилось, что игра больше всего преуспела на платформе Sony. За два года с момента релиза на ее долю должно прийтись более 50 % всех продаж.

Lords of the Fallen (2023): По нашим оценкам, PS5 станет лидером продаж - за первые 2 года на ее долю придется более 50 % всех продаж. Популярность консоли и ее жанровая принадлежность делают ее безусловным лидером.

Говоря о Lords of the Fallen, напомним, что в этом месяце игра получит крупное обновление 2.0, которое улучшит ключевые аспекты геймплея. CI Games и Hexworks также работают над сиквелом. Игра выйдет в 2026 году.