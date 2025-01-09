Lords of the Fallen будет получать обновления в 2025 году до версии 2.0

Это подтвердили руководители CI Games — издателя Lords of the Fallen. В разговоре с инвесторами Тому О'Коннору, старшему вице-президенту по разработке, был задан вопрос о бизнес-плане CI Games на 2025 год.

О'Коннор упомянул: «Продолжать максимизировать продажи Lords of the Fallen в соответствии со стратегическими скидками и продолжать выпуск значимых обновлений до версии 2.0 в ответ на отзывы игроков и внешнее тестирование пользователей».

Продолжая, О'Коннор также подробно рассказал о будущих проектах компании, заявив: «Что касается наших игр в разработке, у нас есть Project 3 в полном производстве, следующая часть франшизы Lords of the Fallen, и в течение этого года будет проходить обширное тестирование игроками, чтобы гарантировать достижение высокого качества и максимизировать потенциал игры».

Другой вопрос был задан, увидит ли Lords of the Fallen бесплатный DLC, события «для дальнейшего формирования позитивного отношения к игре и улучшения общих рейтингов в Steam? Что должно привести к лучшим продажам в долгосрочной перспективе».

На этот вопрос ответил Райан Хилл, директор по маркетингу в CI Games. «На сегодняшний день мы выпустили значительное количество обновлений и дропов контента после запуска для Lords of the Fallen и наблюдали прямые результаты этого; недавний рейтинг пользователей Steam постепенно увеличивался в течение 2024 года, достигнув исторического максимума - 80 в декабре.

В результате мы продолжим эту стратегию в 2025 году с надежной дорожной картой контента, запланированной на первый квартал с выпусками v1.8, v1.9 и v2.0, все из которых внесут существенные улучшения в LOTF на основе отзывов сообщества и внешнего тестирования игроков. «Необходимо продолжать повышать интерес к франшизе перед выпуском Project 3», — заявил Хилл.

Это определенно хорошие новости для тех, кто все еще играет в эту экшен-RPG в стиле Souls. Даже если CI Games публично объявила, что сиквел уже находится в разработке и его выпуск запланирован на 2026 год, это, похоже, никак не повлияло на поддержку Lords of the Fallen.