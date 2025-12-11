Lords of the Fallen может стать секретной игрой в бесплатной раздаче EGS, приуроченной к The Game Awards

Согласно новому заявлению надёжного источника, информация о предстоящей бесплатной игре от Epic Games Store, приуроченной к церемонии The Game Awards 2025, могла появиться раньше времени. Платформа готовится представить свою следующую бесплатную игру во время церемонии награждения 11 декабря, что станет первым случаем, когда раздача игр напрямую связана с этим событием. Спекуляции вокруг выбора усиливаются из-за полного отсутствия обычных тизеров или ранних изображений, что дает почву для распространения слухов.

Наиболее вероятное предположение исходит от MeguminShiro, известного инсайдера Epic Games Store. Хотя он отметил ограниченную возможность следить за обновлениями в последнее время, инсайдер заметил, что «в настоящее время он слышит, возможно, о LOTF или о чем-то еще», указывая на то, что Lords of the Fallen была одной из игр, обсуждаемых в настоящее время.