Lords of the Fallen получает еще один патч прямо перед полноценным анонсом второй части на Gamescom 2025

Разработчики из студии Hexworks демонстрируют невероятно долгую и преданную поддержку своего ролевого экшена Lords of the Fallen. Даже в день, когда должна быть полноценно представлена вторая часть, это не помешало им выпустить свежий патч 2.0.69 с улучшениями для уже давно вышедшей игры.

Обновление, которое уже доступно на всех платформах, содержит ряд важных исправлений и улучшений. В кооперативном режиме искусственный интеллект боссов стал умнее, был устранен эксплойт с оглушением противников, а также переработан баланс здоровья и урона врагов. Кроме того, в игру добавили возможность настраивать или полностью отключать автосохранение и исправили несколько багов, мешавших прохождению.

Выпуск патча совпал с еще одной важной новостью. Глава издательства CI Games, Марек Тыминьский, объявил, что продажи Lords of the Fallen (2023) превысили 2 миллиона копий. Этот успех, несомненно, развязал разработчикам руки для создания амбициозного продолжения.

Некоторые детали сиквела уже известны благодаря недавнему подкасту, в котором команда пообещала больше жестокости, свежий взгляд на Soulslike-механики и эволюцию мира Умбрала.

Все взгляды теперь прикованы к грядущей презентации. Полноценный анонс и первые подробности сиквела Lords of the Fallen состоятся уже сегодня вечером, 19 августа, в рамках церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live.