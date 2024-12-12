Lords of the Fallen получает обновление 1.7, улучшающее боёвку

HEXWORKS, студия CI Games, объявила о выпуске версии 1.7 для Lords of the Fallen на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 сегодня в 21:00 МСК. Обновление обеспечивает заметное улучшение ощущения боя после длительного периода отзывов сообщества и тщательного тестирования игроков. В результате версия 1.7 дает игрокам улучшенный и более отзывчивый бой и управление с помощью ряда мер, включая более точную отмену анимации, улучшенные кадры неуязвимости, более интуитивные уклонения и перекаты, подсказки кнопок завершающего удара, всеобщую перекалибровку выносливости и многое другое.

Эти последние улучшения помогают сделать управление персонажем более динамичным и естественным, особенно в бою, снижая входной барьер для новых игроков, а также увеличивая потолок навыков для более опытных игроков.

Версия 1.7 также включает многочисленные обновления качества жизни, в том числе возможность переключения автоматического сбора энергии (впервые добавлено в ноябрьском обновлении v1.6), более реалистичные диапазоны атак врагов и отслеживание для более захватывающих боёв, а также вносит дальнейший баланс в Новую игру+.

Чтобы поддержать новых игроков Lords of the Fallen, HEXWORKS представила возможность призывать NPC для помощи в битвах с боссами до их первой встречи (ранее это можно было сделать только после первоначального поражения) и настроила их характеристики, чтобы сделать их более жизнеспособными союзниками в бою. В версии 1.7 также любимый игроками персонаж, Священная гончая-страж (он же «хороший мальчик»), становится новым NPC, призываемым для битв с боссами.