Lords of the Fallen получила масштабное обновление 2.0 с улучшенным боем и кооперативом

CI Games выпустила обновление Lords of the Fallen 2.0, которое стало крупнейшим и финальным апдейтом для Souls-like экшена. Версия включает более 50 улучшений, вышедших с момента релиза игры в 2023 году, и призвана ответить на запросы сообщества.

Среди главных нововведений — переработанные боевая система и анимации движения, полностью совместное прохождение и Friend’s Pass, позволяющий пригласить друга в игру даже без покупки копии. Также теперь в открытом доступе — редактор персонажа и весь обучающий сегмент игры.

После пролога можно играть весь сюжет в онлайн-кооперативе. При этом оба игрока сохраняют прогресс персонажа, а сюжетный прогресс идет параллельно, если игроки находятся в одной стадии прохождения. Совместно побежденные боссы, зажжённые маяки и собранный лут остаются у обоих, а падшие напарники могут быть воскрешены.

Lords of the Fallen 2.0 — отличный повод вернуться в игру или открыть её впервые.