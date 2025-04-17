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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 248 оценок

Lords of the Fallen получила масштабное обновление 2.0 с улучшенным боем и кооперативом

butcher69 butcher69

CI Games выпустила обновление Lords of the Fallen 2.0, которое стало крупнейшим и финальным апдейтом для Souls-like экшена. Версия включает более 50 улучшений, вышедших с момента релиза игры в 2023 году, и призвана ответить на запросы сообщества.

Среди главных нововведений — переработанные боевая система и анимации движения, полностью совместное прохождение и Friend’s Pass, позволяющий пригласить друга в игру даже без покупки копии. Также теперь в открытом доступе — редактор персонажа и весь обучающий сегмент игры.

После пролога можно играть весь сюжет в онлайн-кооперативе. При этом оба игрока сохраняют прогресс персонажа, а сюжетный прогресс идет параллельно, если игроки находятся в одной стадии прохождения. Совместно побежденные боссы, зажжённые маяки и собранный лут остаются у обоих, а падшие напарники могут быть воскрешены.

Lords of the Fallen 2.0 — отличный повод вернуться в игру или открыть её впервые.

14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
borsic

Щас русификатор выйдет и можно попробовать.

4
Кошачий комочек

а играть без копиии это как?

1
borsic

Я как это понимаю, а ты просто качаешь со стима спец версию для тех кто игру не покупал и по приглашению того у кого игра куплена играешь вместе с ним, но без него никак.

Unicorling

Довольно лёгкий сосалик, что не может не радовать, не так жопу рвёт как корейские буратины и казаны, правда концовка с кучей боссов простых врагов это дичь, я просто пробегал

SelecCioner

посмотрели систему симлес коопа у дс и починили его

SelecCioner