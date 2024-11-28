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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 173 оценки

Lords of the Fallen получила обновление 1.6.49, улучшающее игровой процесс

monk70
Новости

Эволюция Lords of the Fallen после патча PS5 Pro продолжается на всех платформах текущего поколения с обновлением 1.6.49, которое, судя по информации, предоставленной CI Games, обещает быть действительно полным улучшений и оптимизаций.

Выпущенное сегодня обновление вмешивается во многие аспекты боевой системы, а также в прогресс и балансировку. Среди изменений, внесённых студиями CI Games и Hexworks, можно упомянуть, например, увеличение ловкости начального класса Изгнанный Сталкер, добавление многочисленных звуковых эффектов для парирования и шумов, производимых оружием во время боя, автоматический сбор энергии и возможности начать дополнительные миссии Байрона

Также были внесены изменения в уровень сложности боссов, скорректирована стоимость использования способностей таких предметов, как подвеска «Необузданный фокус», а также внесены исправления для устранения ошибок и сбоев, о которых сообщили игроки.

С полными примечаниями к патчу можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
gameplaynostalgia

Ну это никак иначе как - респект - не назвать, круто что не оставили игру и дополнили патчем изменения и исправления!

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Кей Овальд

Мда, походу допиливать это они будут бесконечно.
Я пытался играть, но как-то душновато с этим фонарём... Да и дизайн уровней не очень.

0
pjankv

еще бы русский

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