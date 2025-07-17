Lords of the Fallen получит еще один патч с улучшением вторжений и позволит их отключать при желании

Экшен-RPG Lords of the Fallen, вышедшая в 2023 году, до сих пор продолжает получать регулярные и содержательные обновления. Причем это не просто техничные патчи для исправления багов — каждое из таких обновлений ощутимо расширяет и улучшает игровой процесс. Очередной крупный апдейт не станет исключением и уже успел привлечь внимание игроков благодаря одной из самых обсуждаемых механик: PvP-вторжениям.

Как подтвердил глава CI Games Марек Тыминьский, в следующей версии игры вторжения игроков станут опциональными, то есть игрок сможет отключить PvP-элементы при желании. Однако для тех, кто предпочитает риск, активные вторжения будут сопровождаться усиленными наградами, включая доступ к более мощной экипировке и редким ресурсам. Разработчики подчеркивают, что именно такой подход к балансу между хардкором и свободой выбора они считают «правильным».

Стоит отметить, что Lords of the Fallen продолжает демонстрировать стабильную популярность: по последним данным, игру уже опробовали более 5,5 миллионов человек.

Тем временем, напомним, основная часть команды уже задействована в разработке полноценного сиквела, что подтверждает долгосрочные планы CI Games по развитию этой мрачной фэнтезийной франшизы.