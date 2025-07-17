Lords of the Fallen получит еще один патч с улучшением вторжений и позволит их отключать при желании

Экшен-RPG Lords of the Fallen, вышедшая в 2023 году, до сих пор продолжает получать регулярные и содержательные обновления. Причем это не просто техничные патчи для исправления багов — каждое из таких обновлений ощутимо расширяет и улучшает игровой процесс. Очередной крупный апдейт не станет исключением и уже успел привлечь внимание игроков благодаря одной из самых обсуждаемых механик: PvP-вторжениям.
Как подтвердил глава CI Games Марек Тыминьский, в следующей версии игры вторжения игроков станут опциональными, то есть игрок сможет отключить PvP-элементы при желании. Однако для тех, кто предпочитает риск, активные вторжения будут сопровождаться усиленными наградами, включая доступ к более мощной экипировке и редким ресурсам. Разработчики подчеркивают, что именно такой подход к балансу между хардкором и свободой выбора они считают «правильным».
Стоит отметить, что Lords of the Fallen продолжает демонстрировать стабильную популярность: по последним данным, игру уже опробовали более 5,5 миллионов человек.
Тем временем, напомним, основная часть команды уже задействована в разработке полноценного сиквела, что подтверждает долгосрочные планы CI Games по развитию этой мрачной фэнтезийной франшизы.
Хорошая вещь. Которая должна быть на релизе. Короче, ранний доступ всё ещё идёт, жду 3.0
"Техничные патчи" - интересный термин😁 значит теперь можно поделить петчи на техничные и рукожопые🙃 // Василий Горский