Lords of the Fallen получит обновление для PS5 Pro

Не все разработчики сразу сообщают об улучшениях игры на PS5 Pro. В некоторых случаях игроки решают поискать в PlayStation Store соответствующую информацию. Таким образом, уже были найдены десятки игр (как более мелких, так и более крупных), а теперь к списку добавился Soulslike, выпущенный польской CI Games.

Lords of the Fallen с самого начала испытывала значительные технические проблемы. Unreal Engine 5 — это большая нагрузка для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В настоящее время ситуация намного лучше, так как разработчики из Hexworks разработали ряд обновлений, но это еще не конец. Игра будет улучшена на PlayStation 5 Pro.

На данный момент мы не знаем подробностей об обновлении, но есть хорошие шансы на реализацию Playstation Spectral Super Resolution, благодаря которому мы должны увидеть значительное улучшение качества при повышении производительности. Также возможно создание второго графического режима, который будет работать на 30 FPS, но предложит дополнительный визуальный апгрейд. Остается только дождаться официальной информации или первых тестов.