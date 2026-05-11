Lords of the Fallen привлекла 8 млн игроков

Издатель CI Games подтвердил успех экшена Lords of the Fallen (2023), охват которого превысил 8 млн пользователей. Несмотря на то, что прямые продажи к марту составили 2,5 млн копий, игра полностью окупила бюджет и начала приносить прибыль. Столь высокий охват аудитории объясняется большой популярностью проекта в сервисах Game Pass и PS Plus.

В настоящее время студия Hexworks продолжает разработку Lords of the Fallen 2. Вторая часть обещает стать масштабнее оригинала: переход на Unreal Engine 5 позволит сделать бои динамичнее, а исследование двух миров — глубже. Релиз игры запланирован на 2026 год для консолей текущего поколения и ПК, при этом пользователям персональных компьютеров придется заглянуть в Epic Games Store из-за условий эксклюзивности.

Интерес к сиквелу подогревают и сами разработчики: недавно они представили серию «провокационных» женских доспехов. Создание более открытого дизайна брони стало ответом на запросы сообщества, что уже спровоцировало активные дискуссии среди фанатов и в профильных СМИ.