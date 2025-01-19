Lords of the Fallen привлекла внимание более четырех миллионов игроков

Глава студии CI Games Марек Тымински написал небольшое сообщение на сайте X, в котором сообщил, что количество игроков в Lords of the Fallen, вышедшей в 2023 году, достигла отметки в 4 миллиона игроков.
Согласитесь, очень неплохой результат для польского преемника Dark Souls, учитывая прохладный прием игры в Steam, зато, судя по всему, владельцы Game Pass и другие консольные геймеры определенно довольны игрой. Неудивительно, что CI Games продолжит развивать и улучшать вселенную Lords, а также готовит почву для запланированного сиквела в 2026 году.
В заключение стоит добавить, что Lords of the Fallen по-прежнему будет получать бесплатные обновления на протяжении 2025 года, что способно привлечь еще больше игроков.
так и не смог на своей 1660 супер пройти, оптимизация мама не горюй, на срених с включённым фср просадки до 30кадров в оживлённых локацих и в альтернативных мирах. Глянул тесты да абсолютно на любой видеокарте даже на 4060 просадки бешеные как играть в это то.
понятия не имею, на 3070 такая же фигня, изза 2х миров, играть невозможно
Очень хорошо. // Александр Старшов
Карта 2070 в 2к на максималках, без нареканий