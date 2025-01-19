Lords of the Fallen привлекла внимание более четырех миллионов игроков

Глава студии CI Games Марек Тымински написал небольшое сообщение на сайте X, в котором сообщил, что количество игроков в Lords of the Fallen, вышедшей в 2023 году, достигла отметки в 4 миллиона игроков.

Согласитесь, очень неплохой результат для польского преемника Dark Souls, учитывая прохладный прием игры в Steam, зато, судя по всему, владельцы Game Pass и другие консольные геймеры определенно довольны игрой. Неудивительно, что CI Games продолжит развивать и улучшать вселенную Lords, а также готовит почву для запланированного сиквела в 2026 году.

В заключение стоит добавить, что Lords of the Fallen по-прежнему будет получать бесплатные обновления на протяжении 2025 года, что способно привлечь еще больше игроков.