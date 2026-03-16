Lords of the Fallen продаётся в Steam с новой рекордной скидкой 67%

Экшен-RPG Lords of the Fallen (2023) сейчас можно приобрести в Steam с максимальной скидкой в 67%. Это уже вторая и самая крупная скидка после снижения основной цены в июле прошлого года. Так что это самое выгодное предложение за всё время существования игры на платформе.

В декабре прошлого года игра получила крупное обновление, которое обновило Lords of the Fallen до версии 2.5. В рамках патча разработчики из Hexworks добавили новые режимы сложности, а также переработали ряд боссов и противников, сделав сражения более разнообразными и требовательными к тактике игрока. Кроме того, обновление внесло дополнительные улучшения баланса, оптимизации и ряд изменений в игровой процесс, направленных на повышение реиграбельности проекта.

Lords of the Fallen — мрачная экшен-RPG в духе «soulslike», разработанная студией Hexworks. Действие игры разворачивается в огромном фэнтезийном мире, где игрокам предстоит сражаться с демоническими существами и исследовать две взаимосвязанные реальности — мир живых Аксиом и потустороннее измерение Умбрала.

Игроки могут создавать собственного героя, выбирать класс и стиль боя, используя разнообразное оружие, магию и броню. По мере прохождения предстоит побеждать мощных боссов, раскрывать тайны падшего королевства и постепенно приближаться к главной цели — остановить возвращение древнего бога-демона Адыра.