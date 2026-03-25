Lords of the Fallen станет главной игрой апрельской подборки PlayStation Plus

Как и всегда, до официального анонса Sony инсайдер billbil-kun раскрыл подробности об играх, которые скоро пополнят подписку PlayStation Plus.

Начиная с 7 апреля, подписчикам уровня Essential станут доступны несколько игр. Главным проектом подборки выступит souls-like экшен Lords of the Fallen. Релиз игры состоялся в октябре 2023 года; к настоящему моменту проект получил положительные отзывы пользователей, а его продажи превысили 2,5 миллиона копий.

Разумеется, подборка не ограничится одной Lords of the Fallen: полный список проектов PlayStation представит 31 марта 2026 года. Официальный анонс со всеми деталями ожидается в 19:30 по московскому времени (16:30 GMT).