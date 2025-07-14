Lords of the Fallen всё ещё не окупилась - даже при 5,5 млн игроков

Несмотря на впечатляющий рубеж в 5,5 миллиона зарегистрированных игроков, хардкорная экшен-RPG Lords of the Fallen от CI Games до сих пор не вышла на окупаемость. Об этом сообщил генеральный директор студии Марек Тымински, подчеркнув, что «точка безубыточности очень близка», но ещё не достигнута.

На первый взгляд всё выглядит оптимистично: игра добилась солидных показателей и нашла свою аудиторию среди поклонников жанра souls-like. Однако за кулисами ситуация не столь радужная. Хотя точные финансовые данные не раскрываются, согласно отчёту компании за 2023 год, разработка и маркетинг Lords of the Fallen обошлись примерно в 77 миллионов долларов. Это колоссальная сумма для игры, позиционирующейся между форматами AA и AAA.

При стандартной цене в $60 или €70, даже пятимиллионная база игроков может не означать продажу стольких же копий. Дело в том, что в число игроков включены и те, кто воспользовался акциями, подписками или бесплатными пробными периодами. Таким образом, реальные продажи, возможно, ещё не достигли 2,5 миллионов копий — а именно столько, по грубым оценкам, нужно было продать для выхода на точку безубыточности.

Lords of the Fallen была тепло принята критиками и игроками, став одной из самых удачных альтернатив Dark Souls, не от FromSoftware. Но путь к успеху оказался непростым. Старт сопровождался техническими проблемами, и лишь позднее игра получила стабильную производительность и дополнительные обновления. Разработчики обещали длительную пострелизную поддержку — а это ещё одна статья расходов, напрямую влияющая на итоговую прибыль.

На фоне этой информации особенно интересно наблюдать за судьбой анонсированного Lords of the Fallen 2. Если сиквел всё же находится в производстве, то CI Games придётся крайне точно просчитывать затраты и риски, учитывая, как тяжело окупается даже такой относительно успешный проект.

Несмотря на все сложности, Lords of the Fallen продолжает расширять свою аудиторию и, похоже, находится буквально в шаге от выхода на прибыль. Но история этого проекта наглядно показывает, насколько сложно сегодня выпускать дорогостоящие midcore-игры, даже если они находят отклик у миллионов игроков.