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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 157 оценок

Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку для Lords of the Fallen

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver аонсировала русскую озвучку для прошлогодней RPG Lords of the Fallen от CI Games.

По словам студии, он уже успели завершить огромный пласт работы и озвучить как ключевых персонажей игры, так и второстепенных. В ближайшее время RG MVO собирается поделиться дополнительными подробностями касательно озвучки.

Роли озвучивали:

  • Пьета - Мария Фортунатова;
  • Адыр - Александр Новиков;
  • Исаак - Константин Карасик;
  • Жнец Света - Георгий Кармрян;
  • Танкред - Артур Иванов;
  • Рэйнхольд - Сергей Чихачев.

До конца года студия планирует выпустить три локализации. Желающие могут поддержать RG MVO - это поможет студии в создании новых и доработке текущих локализаций.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Janekste

Жаль, что игра так себе проходняк слабенький клон соулса и не более того. Тем не менее, русская озвучка здесь весьма кстати. Судя по видео демонстрации, в русской версии игра звучит гораздо атмосфернее оригинала - это большой плюс, когда фанатская озвучка на голову выше оригинала. А вообще я думаю так - чем больше игр звучат по-русски, тем лучше для человечества. Точка.

1
Ильич Ильич

И по чему лучше для человечества ? Типа потому что ты русскоговорящий?

3
hpi Ильич Ильич

А ты имеешь что-то против?

0
MadDarkGuard

Игра прям очень зашла, ознакомился с ней в геймпассе, купил диск на ПС5 и прошел её там на плашку. С русской озвучкой пожалуй куплю в Стиме и тоже пройду на 100%. Хотя, если честно, я играл в геймпассе с русскими сабами и всё равно ничего не понял, что они там говорят, по большей части какуе-то дичь несут)))

-1
Spillik Ильич Ильич

Чел шиз, там не о чем спрашивать.

0
Slipnot6

Вот не хотел бы я ругаться на ровном месте ни с кем, но твой пост просто образцово горделивые слова больного шизофренией с бредовыми идеями величия.

1
demon33251

Нафига?

1
Mirrorphoenix

Кто то заказал за бабушки!

0
Дроникс

Прикольно!

1
Mystik_86

у вас ссылка неправильная для поддержки https://vk.com/mvo_team

-1
ipr0dex

Да кому они нужны, чтоб их поддерживать. Хотят озвучивать - хай нахаляву делают,ибо их никто не просит и они ниеому не интересны

-1
Кей Овальд

Почему бы и нет. Хотя игра душновата, но под русик попробую таки пройти.
Хотя они там что-то ещё тизерили, походу ещё патчи будут, а то и контент.

-2
Art Borsic

Там уже не так как было вначале, игру правили, дохоту подубавили и даже контент какой-то завозили.

0
Кей Овальд Art Borsic

Так я недавно заход делал. И недавно они обещали ещё что-то делать.

0
hpi

Всё что я вижу это анонсы озвучки а хоть одну они полностью выпустили?

-3
tvorog8088

Сосалики и не нужны особо.

-4
MadDarkGuard

Ага, только в них и играю, в основном.

0
Art Borsic

Что ты тут забыл тогда под постом?

2