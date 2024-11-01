Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку для Lords of the Fallen

Студия Mechanics VoiceOver аонсировала русскую озвучку для прошлогодней RPG Lords of the Fallen от CI Games.

По словам студии, он уже успели завершить огромный пласт работы и озвучить как ключевых персонажей игры, так и второстепенных. В ближайшее время RG MVO собирается поделиться дополнительными подробностями касательно озвучки.

Роли озвучивали:

Пьета - Мария Фортунатова;

Адыр - Александр Новиков;

Исаак - Константин Карасик;

Жнец Света - Георгий Кармрян;

Танкред - Артур Иванов;

Рэйнхольд - Сергей Чихачев.

До конца года студия планирует выпустить три локализации. Желающие могут поддержать RG MVO - это поможет студии в создании новых и доработке текущих локализаций.