Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку для Lords of the Fallen

Студия Mechanics VoiceOver аонсировала русскую озвучку для прошлогодней RPG Lords of the Fallen от CI Games.
По словам студии, он уже успели завершить огромный пласт работы и озвучить как ключевых персонажей игры, так и второстепенных. В ближайшее время RG MVO собирается поделиться дополнительными подробностями касательно озвучки.
Роли озвучивали:
- Пьета - Мария Фортунатова;
- Адыр - Александр Новиков;
- Исаак - Константин Карасик;
- Жнец Света - Георгий Кармрян;
- Танкред - Артур Иванов;
- Рэйнхольд - Сергей Чихачев.
До конца года студия планирует выпустить три локализации. Желающие могут поддержать RG MVO - это поможет студии в создании новых и доработке текущих локализаций.
Жаль, что игра так себе проходняк слабенький клон соулса и не более того. Тем не менее, русская озвучка здесь весьма кстати. Судя по видео демонстрации, в русской версии игра звучит гораздо атмосфернее оригинала - это большой плюс, когда фанатская озвучка на голову выше оригинала. А вообще я думаю так - чем больше игр звучат по-русски, тем лучше для человечества. Точка.
И по чему лучше для человечества ? Типа потому что ты русскоговорящий?
А ты имеешь что-то против?
Игра прям очень зашла, ознакомился с ней в геймпассе, купил диск на ПС5 и прошел её там на плашку. С русской озвучкой пожалуй куплю в Стиме и тоже пройду на 100%. Хотя, если честно, я играл в геймпассе с русскими сабами и всё равно ничего не понял, что они там говорят, по большей части какуе-то дичь несут)))
Чел шиз, там не о чем спрашивать.
Вот не хотел бы я ругаться на ровном месте ни с кем, но твой пост просто образцово горделивые слова больного шизофренией с бредовыми идеями величия.
Нафига?
Кто то заказал за бабушки!
Прикольно!
у вас ссылка неправильная для поддержки https://vk.com/mvo_team
Да кому они нужны, чтоб их поддерживать. Хотят озвучивать - хай нахаляву делают,ибо их никто не просит и они ниеому не интересны
Почему бы и нет. Хотя игра душновата, но под русик попробую таки пройти.
Хотя они там что-то ещё тизерили, походу ещё патчи будут, а то и контент.
Там уже не так как было вначале, игру правили, дохоту подубавили и даже контент какой-то завозили.
Так я недавно заход делал. И недавно они обещали ещё что-то делать.
Всё что я вижу это анонсы озвучки а хоть одну они полностью выпустили?
Сосалики и не нужны особо.
Ага, только в них и играю, в основном.
Что ты тут забыл тогда под постом?