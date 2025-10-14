ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 357 оценок

Mechanics VoiceOver показала третью часть записи русской озвучки для Lords of the Fallen

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver представила третью часть закулисного материала, посвященного процессу создания русской озвучки для игры Lords of the Fallen.

Студии уже удалось проделать достаточно большой объём работы по созданию русской локализации, хоть пока что и без конкретных цифр. Роли озвучивали:

  • Пьета - Мария Фортунатова;
  • Адыр - Александр Новиков;
  • Исаак - Константин Карасик;
  • Жнец Света - Георгий Кармрян;
  • Танкред - Артур Иванов;
  • Рэйнхольд - Сергей Чихачев;
  • Искра Герлинды - Геннадий Новиков;
  • Герлинда - Регина Щукина;
  • Молю - Александр Груздев.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.

21
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Fronyx

Шикарно

5
Haranis

Ну вот, будет повод перепройти. Играл когда ещё только релиз был, там уже 2.0 выкатывали, что-то правили, балансили, крч жду озвучку и врываюсь

4
Кей Овальд

Это хорошо. Может, к выходу озвучки наконец-то патчить перестанут.

1