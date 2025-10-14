Mechanics VoiceOver показала третью часть записи русской озвучки для Lords of the Fallen

Студия Mechanics VoiceOver представила третью часть закулисного материала, посвященного процессу создания русской озвучки для игры Lords of the Fallen.
Студии уже удалось проделать достаточно большой объём работы по созданию русской локализации, хоть пока что и без конкретных цифр. Роли озвучивали:
- Пьета - Мария Фортунатова;
- Адыр - Александр Новиков;
- Исаак - Константин Карасик;
- Жнец Света - Георгий Кармрян;
- Танкред - Артур Иванов;
- Рэйнхольд - Сергей Чихачев;
- Искра Герлинды - Геннадий Новиков;
- Герлинда - Регина Щукина;
- Молю - Александр Груздев.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.
Шикарно
Ну вот, будет повод перепройти. Играл когда ещё только релиз был, там уже 2.0 выкатывали, что-то правили, балансили, крч жду озвучку и врываюсь
Это хорошо. Может, к выходу озвучки наконец-то патчить перестанут.