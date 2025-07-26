Новое обновление для Lords of the Fallen сделало PVP-режим необязательным

Студия HexWorks, в рамках своей, казалось бы, бесконечной поддержки Lords of the Fallen, выпустила новый патч для soulslike экшена, который доступен для загрузки для всех платформ и который позволил игрокам наконец-то отключить PvP-функции, то есть онлайновую составляющую «игрок против игрока».
Как было уже сказано, теперь в Lords of the Fallen сетевые PvP-вторжения стали необязательными: по умолчанию эта опция отключена, а чтобы она оставалась включенной, зайдите в меню настроек игрового процесса и включите ее обратно.
Решив вступить в соревновательный бой, помните, что теперь будете получать новые бонусы, которых раньше не было:
- Каждый, кто защитит от вторжения, получит в награду рандомную часть брони First Luminary Guardsman
- Каждый, кто вторгнется, напротив, получит в награду рандомную часть брони Crimson Pursuivant.
Вознаграждение получает лишь победитель, и чтобы получить все части полного комплекта доспехов, нужно быть очень везучим. В дополнение к этому каждый, кто победит в бою (неважно, защищается он или вторгается), получит различные предметы для улучшения и расходные материалы.
В заключение разработчики сообщили, что они будут и дальше следить за отзывами игроков, чтобы отбалансировать PvP, поэтому не стоит удивляться, если в ближайшее время к игре появятся новые патчи. Кроме того, в настоящее время они продолжают работать над Lords of the Fallen 2.
ЭХ не то. Игра замечательная, много раз её проходил уже. И что бесит это как раз таки обязательное ПВП для получения множества предметов, сетов и оружки. Прочитав новость я думал в ПВЕ перенесли гринд этого шмота. Увы.