Обновление Lords of the Fallen 2.5.352 исправляет проблемы в кооперативном режиме

Обновление Lords of the Fallen 2.5.352 представляет собой целенаправленное исправление, призванное устранить ряд проблем, связанных с кооперативным режимом, о которых сообщали игроки. Обновление в первую очередь направлено на устранение несоответствий, затрагивающих как хост-игроков, так и гостевых игроков во время онлайн-сессий.

Эти исправления касаются таких проблем, как непреднамеренный сброс уровней, поведение системы подбора игроков в сессии и некорректные настройки привилегий в режимах с несовместным прогрессом. Несмотря на относительно небольшой масштаб, обновление должно улучшить общую стабильность и функциональность кооперативного режима.

Примечания к патчу

Исправлена ​​ошибка, из-за которой уровень гостевого игрока мог сбрасываться после выхода из меню сброса характеристик в режиме «Куколка» во время кооперативной сессии.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок-хост автоматически начинал поиск новой сессии после ухода гостевого игрока.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой оба игрока могли телепортироваться в ранее посещённый Вестиж, если гостевой игрок использовал функцию «Отдых».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой гостевой игрок не мог использовать опцию «Телепортация в Вестиж» в кооперативных сессиях с полными привилегиями и неразделяемым прогрессом.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой настройки привилегий в кооперативных сессиях с неразделяемым прогрессом могли меняться с полных на ограниченные, когда к игре присоединялся гостевой игрок.

Lords of the Fallen разработана Hexworks и издана CI Games. Игра вышла 13 октября 2023 года и доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.