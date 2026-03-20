Продажи Lords of the Fallen достигли 2,5 млн копий - игра полностью окупилась

Глобальные продажи Lords of the Fallen превысили 2,5 миллиона копий, что примерно на 0,5 миллиона больше по сравнению с августом 2025 года, когда продажи достигли 2,04 миллиона копий. К концу февраля этого года игра вышла на точку безубыточности.

По предварительным данным, выручка от продаж игры превысила 300 миллионов злотых и превысила общие затраты на разработку и выпуск в размере 298 миллионов злотых. Бюджет включал производственные затраты, маркетинг, физические версии и лицензионные сборы, связанные с используемым движком. Это означает, что проект полностью окупился.

В настоящее время компания готовится к релизу второй части серии – Lords of the Fallen 2, выход которой запланирован на 2026 год. Игра разрабатывается для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S и развивает формулу мрачной экшен-RPG, уделяя особое внимание сложной боевой системе и исследованию двух взаимосвязанных измерений.

В рамках подготовки к релизу было заключено партнёрство с PLAION, которая отвечает за глобальное распространение физического издания игры и розничные продажи на международных рынках, включая логистику и торговый маркетинг.