Продажи Lords of the Fallen взлетели после обновления 2.0

Обновление Lords of the Fallen 2.0 привело к значительному росту продаж игры. Hexworks выпустила новый патч на прошлой неделе и добавила ряд новых функций, которых ждало сообщество. Эффект был мгновенным, и за первые пять дней после выпуска обновления продажи выросли в десять раз по сравнению с рекламной акцией, проведенной в январе.

По словам генерального директора CI Games Марека Тымински, Lords of the Fallen 2.0 продалась тиражом около 200 000 копий за первую неделю после патча. В посте в социальных сетях руководитель подчеркнул преданность команды на протяжении восемнадцати месяцев разработки и поблагодарил игроков за их поддержку.

200 тыс. копий разлетелись за 10 дней с момента выхода версии 2.0! 650 тыс.+ с 23 октября 2023 г. 1 млн всего (предварительные заказы, цифровые + физические) к 23 октября 2023 г.! Импульс быстро набирает обороты — 2 млн уже не за горами, и это произойдет совсем скоро. Огромная любовь всем — удивительно видеть, как наш флагманский IP возвращается после всех этих мучений!

Таким образом, шумиха вокруг игры возродила интерес к франшизе. Hexworks уже анонсировала продолжение Lords of the Fallen 2 и разрабатывает игру, дата выхода которой назначена на 2026 год. Разработчик будет использовать Unreal Engine 5 для новой игры и выпустит версию для ПК эксклюзивно в Epic Games Store.