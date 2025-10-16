Разработчик утверждает, что Lords of the Fallen несёт факел Soulslike-игр последние два года

Lords of the Fallen вышла в 2023 году и присоединилась к множеству Souls-like игр того года. Игра стала значительным шагом вперёд по сравнению со своей предшественницей и даже принесла студии немалый финансовый успех. Два года спустя она всё ещё пополняется новым контентом. Более того, команда утверждает, что она несёт факел жанра последние два года.
В Х/Twitter команда недавно отметила вторую годовщину Lord of the Fallen. В официальном сообщении, посвящённом новым возможностям игры, было отмечено, что Lord of the Fallen с 2023 года является лидером в жанре Soulslike.
Примечательно, что поклонники жанра отнеслись к этому заявлению негативно. В ответах многие указали на игры вроде Lies of P как на более удачные альтернативы, в то время как другие отметили, что Lord of the Fallen просто не идёт ни в какое сравнение с играми FromSoftware. Некоторые даже указали на сокращение числа игроков, сравнив их с Elden Ring и Dark Souls. Само собой, заявление CI Games вызвало немало споров.
Пожалуй, самым интересным в этой дискуссии является тот факт, что сама FromSoftware за последний год выпустила Elden Ring: Shadow of the Erdtree и Elden Ring: Nightreign.
Тем не менее, CI Games в настоящее время разрабатывает планы по созданию сиквела. Ожидается, что студия выпустит следующую игру серии уже в следующем году, поэтому будет интересно посмотреть, как будет развиваться подход серии к Soulslike-формуле.
русофобию он несет а не факел,Valor Mortis вот факел
Что в игре прям поносят русских? Фигасе дарк фэнтези
ПшЫки себе яйца нализывают)
Не в обиду факелоносцу, но этт хрень)
Очень не хочется йадом плескаться, но новый LotF максимум крепкий среднячок, но за последние 2 года явно не лучший и не самый запомнившийся. ИМХО, есть и более интересные представители жанра, те же AI Limit, Wuchang, не считая ДЛС ER и LoP. Но лорды хотя бы атмосферой более близки с старому доброму ДС1.
НЕТ - народ ещё не отошёл от elden ring, и разрабы давай лепить по 100 игр в год
Играл я их "шедевр". Что-то они несут, но точно не факел.
Жалко не уточнил, куда они его несут.
Если там, где вы его несёте, темно и ядовитая атмосфера, то у меня для вас плохие новости.
Фекальный факел если только увы и ах но Elden Ring как минимум интереснее 😏 не говоря уж об bloodborne