Разработчик утверждает, что Lords of the Fallen несёт факел Soulslike-игр последние два года

Lords of the Fallen вышла в 2023 году и присоединилась к множеству Souls-like игр того года. Игра стала значительным шагом вперёд по сравнению со своей предшественницей и даже принесла студии немалый финансовый успех. Два года спустя она всё ещё пополняется новым контентом. Более того, команда утверждает, что она несёт факел жанра последние два года.

В Х/Twitter команда недавно отметила вторую годовщину Lord of the Fallen. В официальном сообщении, посвящённом новым возможностям игры, было отмечено, что Lord of the Fallen с 2023 года является лидером в жанре Soulslike.

Примечательно, что поклонники жанра отнеслись к этому заявлению негативно. В ответах многие указали на игры вроде Lies of P как на более удачные альтернативы, в то время как другие отметили, что Lord of the Fallen просто не идёт ни в какое сравнение с играми FromSoftware. Некоторые даже указали на сокращение числа игроков, сравнив их с Elden Ring и Dark Souls. Само собой, заявление CI Games вызвало немало споров.

Пожалуй, самым интересным в этой дискуссии является тот факт, что сама FromSoftware за последний год выпустила Elden Ring: Shadow of the Erdtree и Elden Ring: Nightreign.

Тем не менее, CI Games в настоящее время разрабатывает планы по созданию сиквела. Ожидается, что студия выпустит следующую игру серии уже в следующем году, поэтому будет интересно посмотреть, как будет развиваться подход серии к Soulslike-формуле.