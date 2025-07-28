Разработчики Lords of the Fallen похвастались рекордным количеством убийств с момента запуска версии 2.0

Мрачная хардкорная ролевая игра Lords of the Fallen, вышедшая в 2023 году, получила вторую жизнь после масштабного обновления. В апреле этого года проект был обновлён до версии 2.0, которая внесла серьёзные изменения в баланс, улучшила множество механик и заметно повлияла на восприятие игры в целом. Поддержка со стороны разработчиков не ослабевает — в игру регулярно выходят патчи, а интерес со стороны игроков только растёт.

На фоне этой активности студия CI Games решила поделиться достижением: с момента выхода обновления 2.0 игроки успели уничтожить более 300 миллионов врагов — в среднем по 3 миллиона в день. Эти цифры особенно впечатляют, учитывая, что речь идёт о хардкорной игре с высокой сложностью, где каждая победа даётся с боем.

Напомним, что на прошлой неделе был выпущен патч 2.0.51, наконец-то позволивший отключать PvP-функции — опцию, которую давно просили фанаты. Тем временем продолжается активная разработка сиквела, в рамках которой авторы даже обратились к сообществу с просьбой помочь в создании уникального класса оружия для будущей игры.