Слух: хардкорный ролевой экшен Lords of The Fallen станет бесплатным для подписчиков Game Pass

Не так давно мы сообщали об очень щедрой распродаже от издателя CI Games. В рамках этой акции недавний хардкорный ролевой экшен Lords of The Fallen получил самую большую скидку с момента релиза. Фактически, игру можно было купить за полцены в цифровом магазине Steam. Однако, судя по всему, на этом щедрость разработчиков не заканчивается. Уже скоро Lords of The Fallen может стать бесплатной для обладателей игровых подписок.

Издание eXputer утверждает, что получило в свое распоряжение надежные сведения, согласно которым Lords of The Fallen планируют добавить в каталог Game Pass. Хардкорную игру сделают бесплатной для подписчиков уже в конце этого месяца или в середине июня. В рамках подписки проект будет доступен как на ПК, так и на консолях Xbox. Поэтому многие игроки смогут пройти Lords of The Fallen в кооперативе, оценив недавние исправления.

Также сообщается, что Lords of The Fallen позднее в этом году появится и в каталоге PS Plus. Игроки на консолях PS5 получат игру бесплатно уже во второй половине этого года. Однако этот момент еще согласовывается разработчиками и компанией Sony, если верить источнику в eXputer.