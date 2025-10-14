Создатели Lords of the Fallen отметили двухлетие своей мрачной РПГ бесплатным мечом, патчем и конкурсом для сообщества

Хотя студия Hexworks и издатель CI Games в настоящее время работают над Lords of the Fallen 2, они не забыли о предыдущей части своего флагманского мрачного ролевого экшена. По случаю второго юбилея Lords of the Fallen ее владельцам был предоставлен меч из сиквела, а также обновление, в котором были внесены изменения в механику, включая одно значительное — кнопка паузы

Для начала о подарке – это меч Moon’s Judgment из Lords of the Fallen 2. Что касается возможности спокойно останавливать игру – хотя разработчики упоминают ее вместе с другими «улучшениями качества жизни, о которых много просили», они не особо акцентируют внимание на этой функции. Но это не меняет того факта, что это действительно важное изменение.

Игры типа soulslike приучили нас к тому, что в них невозможно просто так поставить игру на паузу. До этого в Lords of the Fallen этот эффект можно было достичь, используя фоторежим. То же самое происходит, например, в Bloodborne, где для «остановки» игры нужно нажать кнопку Options на геймпаде и выйти из игры, а затем запустить ее снова (когда будем готовы продолжить игру) и продолжить свое приключение с того места, где мы покинули Yharnam. Отныне в Lords of the Fallen больше не нужно будет так «выкручиваться».

Кроме того, разработчики уделили внимание магии и менеджменту предметов. Еще одним дополнением ко всему этому является конкурс для сообщества, в котором можно выиграть коллекционное издание Lords of the Fallen. Принять участие в нем можно, делая скриншоты, создавая фан-арт и косплей, а также снимая видео. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.