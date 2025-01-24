Создатели Lords of the Fallen выпустили патч, возвращающий опцию мужчина/женщина - SJW обвинили их в потакании инцелам

CI Games, разработчики соулслайка Lords of the Fallen, сдержали свое обещание и выпустили патч версии 1.7.73, который убирает нейтральный выбор тела А и Б при создании персонажа и возвращает классические варианты "Мужчина и Женщина". Данное решение было принято после того, как разработчики устроили опрос в социальной сети X, и подавляющее большинство проголосовало за возвращение классического варианта выбора пола.
Помимо этого в патче улучшить общую плавность игрового процесса при игре онлайн, обновили настройки звука, исправили ошибки и улучшили общую стабильность.
Решение разработчиков понравилось не всем. Некоторые активисты в комментариях раскритиковали решение разработчиков вернуть мужской/женский пол в игре, обвинив разработчиков в том, что они потакают "инцелам и фанатикам".
Релиз Lords of the Fallen состоялся 13 октября 2023 года. В данный момент игру можно приобрести в Steam со скидкой 67%. После патча многие игроки выразили поддержку разработчикам и пообещали приобрести игру в качестве благодарности.
Считаешь что есть только 2 пола - ты инцел и фанатик!
Как мы до такого докатились
а какие еще существуют?
Это же Твиттер. Дебилы и поехавшие есть везде. Тут скорее вопросы к "редакции", которая из таких вот сообщений целую новость делает.
Пускай идут лесом , челядь сказочная!
Угу... Инценл... , а небинарное трас-бимусорное дерьмо это не извращение, а норма, да?
Написал ему под постом:
The SJW biowaste is no longer taken into account... go to hell pervert defending a bunch of inhumans.
Пускай знает... Кандидат жопопринимающих наук
Вот как раз раньше они и потакали инцелам, которым приходилось пол менять, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. А фанатик комментатор обиделся из-за патча, потому что сложно в логику. Тут мне кажется они изменили эту деталь из-за недавнего закона, к которому все шло. Теперь, чтобы не было лишних проблем с продажами на территории сша (очередная переобувка), они сделали обозначение пола более традиционным. Я не говорю что это плохо, но это чистой воды лицемерие
Сжв ублю**ов скоро вешать на столбах будут, всецело одобряю.
То чувство, когда Трамп у власти и есть 2 гендера 🤣
Идеально, первая стадия отрицания, посмотрим что дальше будет)
А был ли такой опрос, когда вводили? Выглядит как попытка переложить ответственность.
был.
Вот бы ещё из Elden Ring убрали эту дичь
Забавно видеть как "небинарный" мусор нашел козла отпущения в лице инцелов и записывает в их ряды психически здоровых людей.
Всё это характеризуется фразой: игра была ровна-играли два г ов на)) Конторки подмахивали байдену и повесточникам, теперь подмахивают трампу и ко.
Презедентам не пох ли во что там люди играют и что в играх вообще происходит?
ты плохо понимаешь природу власти, почитай Макиавелли, не будешь задавать подобных вопросов)
Вот что трамп животворящий делает
- Штирлиц, как вы относитесь к женщинам? - Спросил Мюллер.
- Не отношусь. - Скромно ответил Штирлиц.
Когда я читаю агрессивные призывы против другого лагеря,
мне стыдно быть причастным к любой из групп.
что выдаёт в тебе именно того,кто будет подмахивать любой группе.