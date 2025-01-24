Создатели Lords of the Fallen выпустили патч, возвращающий опцию мужчина/женщина - SJW обвинили их в потакании инцелам

CI Games, разработчики соулслайка Lords of the Fallen, сдержали свое обещание и выпустили патч версии 1.7.73, который убирает нейтральный выбор тела А и Б при создании персонажа и возвращает классические варианты "Мужчина и Женщина". Данное решение было принято после того, как разработчики устроили опрос в социальной сети X, и подавляющее большинство проголосовало за возвращение классического варианта выбора пола.

Помимо этого в патче улучшить общую плавность игрового процесса при игре онлайн, обновили настройки звука, исправили ошибки и улучшили общую стабильность.

Решение разработчиков понравилось не всем. Некоторые активисты в комментариях раскритиковали решение разработчиков вернуть мужской/женский пол в игре, обвинив разработчиков в том, что они потакают "инцелам и фанатикам".

"Выбор между мужским и женским телом, как много работы, великая игра, которая после тяжелого запуска переосмыслила себя и теперь потакает инцелам и фанатикам."

Релиз Lords of the Fallen состоялся 13 октября 2023 года. В данный момент игру можно приобрести в Steam со скидкой 67%. После патча многие игроки выразили поддержку разработчикам и пообещали приобрести игру в качестве благодарности.