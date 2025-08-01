Стандартная цена на Lords of the Fallen снижена до 29,99 долларов; стало доступно новое обновление

Hexworks и CI Games Studio объявили, что снизила стандартную цену на экшен-RPG Lords of the Fallen до 29,99 долларов, что делает игру более доступной для потенциальных игроков.

Глава CI Games Марек Тымински написал в социальных сетях:

Сохранять полную цену на игры в цифровых магазинах, в то время как снижаются цены на физические копии, — неправильно. По иронии судьбы, производство и продажа физических копий обходится дороже.



Большие скидки за счёт завышенной цены выглядят привлекательнее, но это не реальная ценность. Мы снижаем цены на весь каталог CI Games и намерены продолжать в том же духе. Справедливые цены. Игроки прежде всего.

Кроме того, последнее обновление версии 2.0.55 уже доступно на всех платформах и реализует следующие функции:

Восстановлены открываемые классы для затронутых сохранений.

Улучшена анимация ходьбы/бега.

Исправлена проблема с отсутствующей запиской Андреаса из Эбба и дверью в феод.

Изменен баланс наград в PvP.

Обширное обновление 2.0 от апреля 2025 года существенно изменило общую структуру игры и игровой процесс, основываясь на отзывах игроков.

Lords of the Fallen — это масштабное ролевое приключение в огромном, взаимосвязанном мире, который превосходит размеры оригинальной игры более чем в пять раз. Сюжет разворачивается в мире, некогда находящемся под гнетом демонического бога Адира, который в конечном итоге был повержен. Однако в далёком будущем возрождение Адира маячит на горизонте. Игроки берут на себя роль Тёмных Крестоносцев и отправляются в путешествие по мирам живых и мёртвых.

Lords of the Fallen доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.