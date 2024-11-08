Студия Mechanics VoiceOver показала процесс записи русской озвучки для Lords of the Fallen

Студия Mechanics VoiceOver продолжает делиться процессом записи русской озвучки для прошлогодней RPG Lords of the Fallen от CI Games.

Студия сообщила о том, что планирует каждую неделю делиться материалами с русской озвучкой. Ранее стало известно о том, что Mechanics VoiceOver уже удалось завершить достаточно большой пласт работы по созданию озвучки.

Роли озвучивали:

Пьета - Мария Фортунатова;

Адыр - Александр Новиков;

Исаак - Константин Карасик;

Жнец Света - Георгий Кармрян;

Танкред - Артур Иванов;

Рэйнхольд - Сергей Чихачев.

Lords of the Fallen доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.