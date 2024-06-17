Утечка: Lords of the Fallen 2 находится в разработке - игра выйдет в 2026-м году

Как стало известно, в сеть утекли подробности документа студии Cl Games на создание продолжения прошлогодней Lords of the Fallen.
В документе польской компании, который был подписан лишь 14 июня, содержится информация о том, что издателем Lords of the Fallen 2 станет компания Epic Games - она получила права на распространение игры на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
В документе указывается, что выход Lords of the Fallen 2 запланирован в 2026-м году, а игра проходит под кодовым названием "Project 3". Релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Утечка😁 // Валентин Осипов
Во 2 части еще больше бомжей на квадратный сантиметр будет?
Видимо там фанат дс2 клепает игры.)
В оригинале был фанат эпических сетов, которые лежали на каждом шагу, жаль, видимо, что его уволили.
Они бы прошлую игру бы уже до конца допилили...
так вот же недавно выходил какой то 2й лорд фаллен? чет я в них запутался..
Это не 2-я часть, а типа "переосмысление" 1-й на новом движке. Даже называние оставили как в 1-й части, хотя изначально она называлась "The Lords of the Fallen". Теперь без добавления года выпуска сразу и не понять о какой игре речь.
Lords of The Fallen - оригинал 2014 года.
Lords of the Fallen (2023) - обновлённая версия.
Если EG издатель, то это крах, игры в стиме с вероятностью в 99% может и не быть.
Продолжение же было бы хорошо, что не говори, но перезапуск, в целом, вышел неплохим, будто в DS4 играл с некоторыми оговорками. Главное что бы разрабы поняли все свои косяки и снова не напихали вагон врагов на один квадратный сантиметр, ну и оптимизацию чтоб сразу же завезли.
Там же разрабов уволили, какая 2 часть?
такая же деревянная как и первая часть. Игра на любителя.
Норм. Мне зашла игра. Так что любопытно будет посмотреть продолжение