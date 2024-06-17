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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 101 оценка

Утечка: Lords of the Fallen 2 находится в разработке - игра выйдет в 2026-м году

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в сеть утекли подробности документа студии Cl Games на создание продолжения прошлогодней Lords of the Fallen.

В документе польской компании, который был подписан лишь 14 июня, содержится информация о том, что издателем Lords of the Fallen 2 станет компания Epic Games - она получила права на распространение игры на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

В документе указывается, что выход Lords of the Fallen 2 запланирован в 2026-м году, а игра проходит под кодовым названием "Project 3". Релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Утечка😁 // Валентин Осипов

2
Matavashi

Во 2 части еще больше бомжей на квадратный сантиметр будет?

2
wianewa

Видимо там фанат дс2 клепает игры.)

В оригинале был фанат эпических сетов, которые лежали на каждом шагу, жаль, видимо, что его уволили.

0
Кей Овальд

Они бы прошлую игру бы уже до конца допилили...

1
Вадим Якимов

так вот же недавно выходил какой то 2й лорд фаллен? чет я в них запутался..

1
SonyK_2
...недавно выходил какой то 2й лорд фаллен? чет я в них запутался...

Это не 2-я часть, а типа "переосмысление" 1-й на новом движке. Даже называние оставили как в 1-й части, хотя изначально она называлась "The Lords of the Fallen". Теперь без добавления года выпуска сразу и не понять о какой игре речь.

Lords of The Fallen - оригинал 2014 года.

Lords of the Fallen (2023) - обновлённая версия.

2
Walеn

Если EG издатель, то это крах, игры в стиме с вероятностью в 99% может и не быть.

Продолжение же было бы хорошо, что не говори, но перезапуск, в целом, вышел неплохим, будто в DS4 играл с некоторыми оговорками. Главное что бы разрабы поняли все свои косяки и снова не напихали вагон врагов на один квадратный сантиметр, ну и оптимизацию чтоб сразу же завезли.

0
001fess

Там же разрабов уволили, какая 2 часть?

0
Soler2

такая же деревянная как и первая часть. Игра на любителя.

0
soulfox

Норм. Мне зашла игра. Так что любопытно будет посмотреть продолжение

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