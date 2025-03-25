В апреле Lords of the Fallen получит крупное обновление 2.0

Компания CI Games сообщила о том, что в апреле для Lords of the Fallen выйдет очень крупное обновление 2.0.

Ранее разработчики упоминали, что студия сосредоточена на создании масштабного патча, "который будет включать в себя такие функции, как бесшовный кооператив и ряд других эпичных вещей". Тем не менее, что именно будет в патче - на данный момент неизвестно, как и точная дата его выхода.

Lords of the Fallen доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.