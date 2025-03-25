В апреле Lords of the Fallen получит крупное обновление 2.0

Компания CI Games сообщила о том, что в апреле для Lords of the Fallen выйдет очень крупное обновление 2.0.
Ранее разработчики упоминали, что студия сосредоточена на создании масштабного патча, "который будет включать в себя такие функции, как бесшовный кооператив и ряд других эпичных вещей". Тем не менее, что именно будет в патче - на данный момент неизвестно, как и точная дата его выхода.
Lords of the Fallen доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ещё раз пройду походу.
Я прошёл еще раз когда вышла версия 1.7 в которой они сказали что столько всего переделали и нового сделали что ппц, в итоге я ничего нового не увидел, не в плане оптимизации ни контента, и т.д.
Корыто надо обновить, значит. Ибо у меня ниже 100 фпс на ультрах не опускается, хотя раньше (не на релизе) было 80 с скачками.
Там есть и контент новый и квесты, но так как русского нет и ру вики по всему этому найти трудно в отличии от тех же соулсов. А у меня комп норм и все работало и так хорошо, разве что в хабе фпс был похуже. И сложность изменили, кучу мобов убрали в некоторых местах, не новая игра конечно, но лучше стало однозначно. Что купил не жалею, было бы длс и его бы взял. Единственный на мой взгляд нормальный соулс лайк со своим шармом от которого я забалдел почти также как когда-то от ДС 3.
Лучше бы русский язык добавили.
-_-
бросил на половине игры, начну заново, а пока что кингдом кам 2 85 часов пока что наиграл
Как бы иронично это не было, но мне вторая половина игры как раз больше понравилась. Локации, да и, возможно, боссы раскрылись так сказать))
я уже не помню, какая то игра вышла и я бросил длц элдена вроде, но хочется ее пройти заново
Очередной симулятор установки патчей.
Они там каждый день выходили только первые 1,5 недели и сохранения не слетают при их установке. А щас раз в несколько месяцев, глупость сказал какую-то.
И твои слова только подтверждают, что это симулятор установки патчей.
И чем же, раз в 3-4 месяца это часто? Ты видимо в калодути не играл, там каждую неделю патчи по 5+ гб. Ладно, ты видимо просто язва и токсик. Дальнейший диалог считаю бессмысленным.
По такой логике сейчас каждая игра - симулятор патчей
Так и есть.