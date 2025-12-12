ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 1 365 оценок

В обновлении 2.5 для Lords of the Fallen появились новые режимы сложности, а также переработанные боссы и враги

monk70 monk70

Разработчик CI Games объявил о выходе крупного обновления 2.5 для Lords of the Fallen на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Среди нововведений — новый режим Наследие с более опасными врагами и боссами, а также режим Ветеран, который описывается как «высшее испытание мастерства и выносливости». Обновление было выпущено вместе с новым трейлером, который вы можете посмотреть выше.

В режимах Наследие и Ветеран были внесены улучшения во врагов и боссов: изменены тайминги их атак, улучшены деревья поведения и перебалансированы их перезарядки. Например, Пиета использует более разнообразные и отточенные комбинации, а её захват стал более опасным. У Конгрегатора Плоти, с другой стороны, сократилось время между ударами. У врагов, не являющихся боссами, были скорректированы значения урона и таймеры перезарядки, что сделало их более отзывчивыми к действиям игроков, а значит, и сражения с ними — более опасными.

За прохождение режима Ветеран игрок получает свою награду — боевой доспех Veteran of the Veil. Это высококачественный комплект брони с увеличенной вероятностью выпадения предметов при экипировке. В этом режиме также есть свой набор достижений и трофеев, которые игроки могут заработать. Однако эти новые трофеи не являются обязательными для получения платинового трофея. В режиме «Ветеран» и «Наследие» можно играть в кооперативном режиме, если оба игрока находятся на одном уровне сложности.

7
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
bysaturn

Игра сильно изменилась в сравнении с релизной версией? В лучшую или худшую сторону? Кто играл.

1
SexualHarassmentPanda

Игра стала намного лучше по сравнению с релизной версией.

1
ZackSnyder

Игра г0мно. Не трать время. Лучше особо не стала. У игры как были проблемы со структурой, так и остались. Посокращали количество врагов, но дали возможность модом вернуть релизную версию. Игра буквально третьесортная. Даже тема с лампой профукана.

1
Xenoscape

хз релизную не играл,но месяц назад прошёл пиратку с большим удовольствием

1
ZackSnyder

Только выбиваешь платину в этом убожестве, а они ещё накидывают маразма....гениально давать броню, увеличивающую параметр дропа в дополнительном режиме...когда тебе это уже не нужно.

1
vertehwost

the surge 3 ... нуууу...

ZackSnyder

Это игре до сёрджа как ползком раком от земли до альфы Центавра.

1
Юрий Пенкин

я думал наоборот облегчат, а ру язык собираются добавлять?

JohnyKitamao

там давно есть перевод

ZackSnyder

Там облегчать нечего. Игра максимально простая благодаря хорошо настроенным парированиям. Это один из ее малых плюсов.

Кей Овальд

Очередное последнее обновление, ага.