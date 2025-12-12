В обновлении 2.5 для Lords of the Fallen появились новые режимы сложности, а также переработанные боссы и враги

Разработчик CI Games объявил о выходе крупного обновления 2.5 для Lords of the Fallen на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Среди нововведений — новый режим Наследие с более опасными врагами и боссами, а также режим Ветеран, который описывается как «высшее испытание мастерства и выносливости». Обновление было выпущено вместе с новым трейлером, который вы можете посмотреть выше.

В режимах Наследие и Ветеран были внесены улучшения во врагов и боссов: изменены тайминги их атак, улучшены деревья поведения и перебалансированы их перезарядки. Например, Пиета использует более разнообразные и отточенные комбинации, а её захват стал более опасным. У Конгрегатора Плоти, с другой стороны, сократилось время между ударами. У врагов, не являющихся боссами, были скорректированы значения урона и таймеры перезарядки, что сделало их более отзывчивыми к действиям игроков, а значит, и сражения с ними — более опасными.

За прохождение режима Ветеран игрок получает свою награду — боевой доспех Veteran of the Veil. Это высококачественный комплект брони с увеличенной вероятностью выпадения предметов при экипировке. В этом режиме также есть свой набор достижений и трофеев, которые игроки могут заработать. Однако эти новые трофеи не являются обязательными для получения платинового трофея. В режиме «Ветеран» и «Наследие» можно играть в кооперативном режиме, если оба игрока находятся на одном уровне сложности.