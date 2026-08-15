В патче 2.5.593 для Lords of the Fallen официально добавили русскую текстовую локализацию

Разработчики из студии Hexworks совместно с издательством CI Games выпустили свежее обновление под номером 2.5.593 для своего мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen. Главным и долгожданным событием для русскоязычных фанатов стало появление полноценного официального перевода игрового интерфейса и субтитров на русский язык. Помимо этого, авторы уделили повышенное внимание перебалансировке уникальных боевых механик, а также точечному исправлению критических программных багов и заметному улучшению стабильности сетевого кода в режимах совместного прохождения.

Опираясь на многочисленные отзывы сообщества, создатели радикально упростили условия для разблокировки специальных атак у трофейного оружия, полученного после победы над боссами. Отныне пользователям больше не придётся тратить время на выполнение запутанных побочных квестов ради активации этих скрытых мощных приёмов. Уникальные привязанные способности оружия боссов автоматически становятся доступными геймерам сразу после того, как характеристики главного героя достигают базовых требований к снаряжению. За те задания, которые ранее отвечали за открытие этих способностей, авторы теперь выдают ценные ресурсы для прокачки, параллельно добавив в игру свежие обучающие подсказки по фехтованию.

В блоке технических исправлений программисты полностью ликвидировали критическую ошибку совместной игры, приводившую к порче файлов сохранений после выхода из чужой кооперативной сессии. Из-за этого сбоя учётные записи пользователей могли самовольно переключиться в старый формат, навсегда блокируя персонажу возможность вернуться к текущему прогрессу. Была устранена редкая проблема с принудительным переносом владельцев полной версии экшена в самый дебют истории прямо во время обычной загрузки. Также полностью пересмотрели логику расхода мистических зарядов вырывания души для легендарного "Копья-реликвии святого Латимера", "Алебарды Безмолвного святого" и "Молот-головы королевы".

Финальная часть контентного обновления привнесла полезные изменения в интерфейс взаимодействия со святилищами, где всплывающие сообщения при попытке повторно купить уже имеющийся предмет стали более понятными и информативными. Итальянский текстовый перевод был значительно доработан на основе комментариев местных игроков, а специфическая консольная терминология в европейских языках была приведена в полное соответствие с правилами конкретных платформ. Патч автоматически применился для персональных компьютеров в Steam и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Создатели поблагодарили всех фанатов за помощь в тестировании обновлений и пообещали продолжить работу над полировкой проекта.