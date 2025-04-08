Lorelei and the Laser Eyes и 1000xResist номинированы на престижную литературную премию "Хьюго"

Организаторы престижной литературной премии Hugo Awards объявили номинантов в категории лучших видеоигр и интерактивных проектов, выпущенных в 2024 году. В список претендентов вошли сразу шесть игр, среди которых как признанные хиты, так и спорные проекты.

Среди номинантов — Dragon Age: The Veilguard от BioWare, получившая противоречивые оценки, и 1000xResist — экспериментальная сюжетная игра, набравшая 97% положительных отзывов в Steam. Также в список вошли:

Победитель будет объявлен 16 августа на 83-й Всемирной конвенции научной фантастики в Сиэтле.