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Lorelei and the Laser Eyes 16.05.2024
Адвенчура, Логические, Инди
4.9 12 оценок

Lorelei and the Laser Eyes и 1000xResist номинированы на престижную литературную премию "Хьюго"

butcher69 butcher69

Организаторы престижной литературной премии Hugo Awards объявили номинантов в категории лучших видеоигр и интерактивных проектов, выпущенных в 2024 году. В список претендентов вошли сразу шесть игр, среди которых как признанные хиты, так и спорные проекты.

Среди номинантов — Dragon Age: The Veilguard от BioWare, получившая противоречивые оценки, и 1000xResist — экспериментальная сюжетная игра, набравшая 97% положительных отзывов в Steam. Также в список вошли:

Победитель будет объявлен 16 августа на 83-й Всемирной конвенции научной фантастики в Сиэтле.

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