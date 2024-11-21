Lorelei and the Laser Eyes в начале декабря появится на консолях PlayStation

2024 год принес множество инди-хитов, и одним из самых ярких стал Lorelei and the Laser Eyes. Эта загадочная приключенческая игра-головоломка от Simogo, создателей Sayonara Wild Hearts, уже успела покорить игроков на PC и Nintendo Switch. Теперь настал черед поклонников PlayStation: 3 декабря проект станет доступен на PS5 и PS4, как объявил издатель Annapurna Interactive.

Игра предлагает нелинейное исследование таинственного особняка, где главный герой — загадочная женщина — разгадывает причудливые и опасные головоломки. Атмосфера, стиль и необычное повествование сделали Lorelei and the Laser Eyes одним из самых успешных инди-релизов года. К сожалению, официального перевода на русский язык у проекта нет.

Что касается Xbox, то пока нет официальных новостей о релизе, но поклонники надеются, что в будущем игра доберется и до этой платформы. Annapurna Interactive явно знает, как угодить своей аудитории, так что ждать, возможно, придется недолго.