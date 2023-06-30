Стильный трейлер психоделической головоломки Lorelei and The Laser Eyes ©

Выход первого трейлера игры Lorelei and the Laser Eyes датируется прошлогодней выставкой Nintendo Direct. Двенадцать месяцев спустя многообещающее приключение вернулось, чтобы показать себя во время Annapurna Interactive Showcase.

Разработчики из Simogo, бывшие создатели Sayonara Wild Hearts, открыли летнее мероприятие совершенно новым трейлером интригующей, мрачноватой головоломки. В игре Lorelei and the Laser Eyes компания Simogo стремится затянуть игрока в водоворот жутких головоломок, которые ему предстоит разгадать в нескольких эпохах.

В центре сюжета — женщина, ищущая ответы на вопросы, блуждающая по Центральной Европе, среди заброшенных отелей, барочных усадеб и странных музеев. Однако вокруг этих мрачных строений витает тень страшного заговора, который самые смелые игроки могут попытаться разгадать в игре Lorelei and the Laser Eyes. Готовы ли вы окунуться в этот странный кошмар?

Жуткая видеоигра Simogo, к сожалению, пока не имеет точной даты выхода. В ожидании дальнейших подробностей новый трейлер еще раз подтвердил, что Lorelei and the Laser Eyes выйдет на PC и Nintendo Switch.