Lost & Found Co.: причудливый поиск предметов в роли утки-стажера ждёт игроков в феврале 2026 года

Разработчик Bit Egg объявил дату релиза своей новой игры с поиском предметов Lost & Found Co. — она выйдет для PC через Steam 11 февраля 2026 года. Уже сейчас доступна демо-версия, позволяющая оценить очаровательный мир и уникальный геймплей.

В центре истории — Дакки, утка, превращённая в человека-стажера, и богиня Мэй, управляющая волшебным стартапом по поиску потерянных предметов для эксцентричных жителей города. Игрокам предстоит отправиться в причудливое путешествие по разнообразным локациям, вдохновлённым детскими книгами-головоломками, и вернуть вещи их законным владельцам.

Каждый уровень предлагает тысячи интерактивных предметов и персонажей, а также тщательно спрятанные объекты для поиска. Кампания рассчитана на одиночное прохождение, но бонусные уровни и мини-испытания проверят вашу зоркость и внимательность.

Кроме основной работы по поиску предметов, игроки смогут настраивать и украшать свой офис, открывать пасхалки, секреты и сюрпризы, которые делают игровой процесс ещё более увлекательным. Игра обещает нескончаемое удовольствие для игроков всех возрастов, сочетая уютную атмосферу и динамичный поиск объектов.

Lost & Found Co. создаёт живой, анимированный мир, в который приятно погрузиться, проверяя внимание и ловкость. Любители жанра точно найдут здесь массу радости и открытий.

Дата выхода: 11 февраля 2026 года, PC через Steam.