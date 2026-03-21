Издатель Lost Ark опубликовал новую дорожную карту

Издатель Lost Ark в России поблагодарил игроков за внимание к предыдущим обновлениям и опубликовал новую дорожную карту, говорящую о том, чего стоит ждать во 2-м квартале 2026 года. Пусть состав дорожной карты уже утвержден разработчиками, она содержит предварительный перечень основных нововведений. Детальный состав патчей будет раскрыт в последующих анонсах обновлений.

Коллекция образов

В апреле станет доступна коллекция образов, выполненная в стилистике аньшуйских мастеров скрытного боя с элементами технологий Ардетайна. Указанная коллекция была представлена в корейской версии 24 сентября 2025 года. Название комплекта для российской локализации находится в стадии согласования и будет объявлено дополнительно.

Рейд «Тени»

Запуск нового рейда состоится без системы «Натиск». Вместо нее будет добавлен новый режим сложности — «Кошмар», который дополнит существующие обычный и героический уровни. Режим «Кошмар» предусматривает усложненную механику прохождения. В течение первой недели после запуска игроки, успешно завершившие рейд в данном режиме, смогут получить специальное достижение, а также эксклюзивное транспортное средство.

Награды Пантеона героев (3-й сезон)

После ввода в игру рейда «Зерка, ведьма боли» в состав наград Пантеона героев (3-й сезон) будут добавлены ключи «Инферно» для экипировки 1730-го уровня и выше. Использование ключей позволит получать материалы, необходимые для закалки нового снаряжения 4-го ранга. Ключи, полученные игроками до указанного обновления, изменений не претерпят.

Боевой пропуск (июнь)

Тематикой июньского Боевого пропуска станет магия восточных сказок. Соответствующая коллекция была представлена в корейской версии 10 декабря 2025 года.