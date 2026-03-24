Lost Ark 07.11.2018
Издатель Lost Ark поделился деталями сюжетного обновления

Offn Offn

Разработчики Lost Ark официально раскрыли детали сюжетного обновления, которое станет настоящей кульминацией для всех, кто следил за историей Ковчега. Тени прошлого сгущаются, а Казерос, он же Воплощение Смерти, наконец-то собирается показать нам свое истинное лицо.

Обновление придет на сервера завтра, 25 марта, сразу после технических работ. И судя по описанию, нас ждет не просто рядовая вылазка, а решающая битва за будущее мира.

Помимо драматической развязки и битвы с главным злодеем, обновление добавит в игру ряд интересных бонусов и локаций, о которых стоит знать:

  • Новые локации: В Южном Берне появится новая зона с порталами и панорамами. Правда, для охотников за достижениями есть подвох: эти порталы не засчитываются в «Атлас Искателя Южного Берна». Так что бегаем по ним чисто ради атмосферы.
  • Награды: За прохождение основного задания «Переданная воля» вы получите награды. Но внимание: некоторые предметы из «Сундука Наследника» выдаются только один раз на аккаунт (Наследие).
  • Коллекционирование: В игру добавлены новые достижения, титулы и мелодии для вашего поместья. Тем, кто любит кастомизацию и ачивки, будет чем заняться.
