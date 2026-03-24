Издатель Lost Ark поделился деталями сюжетного обновления

Разработчики Lost Ark официально раскрыли детали сюжетного обновления, которое станет настоящей кульминацией для всех, кто следил за историей Ковчега. Тени прошлого сгущаются, а Казерос, он же Воплощение Смерти, наконец-то собирается показать нам свое истинное лицо.
Обновление придет на сервера завтра, 25 марта, сразу после технических работ. И судя по описанию, нас ждет не просто рядовая вылазка, а решающая битва за будущее мира.
Помимо драматической развязки и битвы с главным злодеем, обновление добавит в игру ряд интересных бонусов и локаций, о которых стоит знать:
- Новые локации: В Южном Берне появится новая зона с порталами и панорамами. Правда, для охотников за достижениями есть подвох: эти порталы не засчитываются в «Атлас Искателя Южного Берна». Так что бегаем по ним чисто ради атмосферы.
- Награды: За прохождение основного задания «Переданная воля» вы получите награды. Но внимание: некоторые предметы из «Сундука Наследника» выдаются только один раз на аккаунт (Наследие).
- Коллекционирование: В игру добавлены новые достижения, титулы и мелодии для вашего поместья. Тем, кто любит кастомизацию и ачивки, будет чем заняться.