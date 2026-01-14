Lost Ark готовит "Тёмного рыцаря": новые испытания ждут игроков с 21 января

Русскоязычная версия MMORPG Lost Ark получит январское обновление «Тёмный рыцарь» уже 21 января 2026 года, сообщили разработчики. Пока полные подробности держатся в секрете, но первые тизеры намекают на масштабные изменения в мире игры.

Главным событием станет возвращение Камена, которое ознаменует новую эпоху, где устои мироздания оказываются под угрозой. Земли окутаны густыми тенями, клубящиеся вихри тёмной энергии пробуждают неизвестного врага — живое воплощение грядущей бури. Его легионы тьмы наступают неумолимо, готовые поглотить последние островки света.

Игрокам предстоит столкнуться с невиданной опасностью в режиме «Камен: Экстремальный режим», проверяющем навыки даже самых опытных героев. Разработчики предупреждают, что план обновления может быть скорректирован, а анонсированные нововведения — лишь верхушка айсберга того, что ждёт игроков в новом году.