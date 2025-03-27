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Lost Ark 07.11.2018
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, Открытый мир
7.1 342 оценки

Новое обновление для LOST ARK: начало новой сюжетной линии и сезон боевого пропуска

Simple Jack Simple Jack

Компания Astrum Entertainment, издатель и разработчик, сообщила о выходе крупного обновления "Симфония воспоминаний" для Action-MMORPG LOST ARK, открывающего новую сюжетную линию. Игрокам предстоит проникнуться эмоциями хранителей ключей и собрать фрагменты Шкатулки памяти, чтобы восстановить её звучание.

Одновременно с этим стартовал сезон боевого пропуска "Снег и пепел", предлагающий уникальные возможности для развития персонажа и получения редких предметов, подчеркивающих индивидуальность искателя приключений.

В дополнение к этому, Astrum Entertainment и Smilegate RPG, создатели LOST ARK, представили дорожную карту обновлений до июня 2025 года.

В апреле пользователей ждут корректировки классов и внутриигровое событие. В мае станет доступен для исследования новый континент Реймьярк, а также начнётся пролог сюжетной линии Акта III с новым рейдом. В июне игроки смогут завершить Акт III и отдохнуть на новом острове развлечений. Детали доступны по ссылке.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Jarvis666

Лучше в Диабло поиграть. Любая часть будет лучше этого

-4
Геральт Батькович

Это совершенно разные игры, лучше или хуже это уже другой вопрос.

4