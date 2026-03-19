Тревожный сигнал для западной версии Lost Ark: увольнения в Amazon напугали игроков

Поклонники Lost Ark на западном рынке обеспокоены будущим проекта после новой волны увольнений в Amazon Game Studios. Несмотря на стабильный онлайн в Steam, игроки опасаются, что игра может повторить судьбу New World.

О сокращениях стало известно от бывших сотрудников, включая продюсера Генри Стелтер и менеджера сообщества Шон Гамильтон. В ответ разработчики признали уход «талантливых людей», назвав это частью более широких организационных изменений, но заверили, что поддержка проекта продолжится.

Тем не менее, сообщество на Reddit настроено скептически. Игроки проводят параллели с New World, серверы которой планируют закрыть в январе 2027 года, и опасаются постепенного сворачивания игрового направления Amazon. Среди возможных сценариев обсуждается передача функций облачному сервису Amazon Luna.

Часть фанатов надеется, что Smilegate Studios сможет найти нового издателя для западной версии. Разработчики, в свою очередь, пообещали учитывать отзывы игроков и продолжать развитие Lost Ark через регулярные обновления, стараясь сохранить доверие аудитории.