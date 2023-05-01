В Amazon решила закрыть официальные форумы для Lost Ark и New World, что разозлило игроков ©

Официальные площадки для сообществ больше не нужны, считают в Amazon. Компания приняла действительно странное решение, что не на шутку разозлило игроков. Amazon закрыла все официальные форумы для своих самых популярных многопользовательских игр: Lost Ark и New World. Теперь игроков отправляют в Discord или другие площадки.

С чем связано решение закрыть форумы New World и Lost Ark не совсем понятно. Это две многопользовательские игры с большой аудиторией, которое необходимо общение в рамках игрового обсуждения. В Amazon заявили, что переход в Discord позволит повысить качество и популярность будущих обсуждение, однако с этим согласились немногие.

Игроки массово критикуют решение Amazon, называя переход в Discord "полным абсурдом". По мнению пользователь Discord не предназначен активного обсуждения. Более того, там нельзя в свободной форме создавать ветки для обсуждений и поддерживать их, ведь там отсутствует необходимая навигация. Теперь многие переживают из-за того, что найти решение игровых или технических проблем станет просто невозможно. Поэтому в сообществе призывают игроков переходить на неофициальные форумы, где можно продолжить "нормальное" общение.